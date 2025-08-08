- Am gestrigen 7. August gab Chainlink bekannt, dass das Krypto-Projekt eine LINK-Reserve anlegen wird. On-Chain- und Off-Chain-Einnahmen werden dabei genutzt, um LINK zu kaufen und in den strategischen Bestand zu transferieren.
- Die Reserve ist ein Smart-Contract auf Ethereum, der als Erweiterung der sogenannten Payment Abstraction dient. So können auch Off-Chain-Zahlungen für die Oracle-Services automatisch in LINK umgewandelt werden.
- In der Mitteilung heißt es: “Die Nachfrage nach Chainlink hat bereits Hunderte Millionen US-Dollar an Einnahmen generiert. Angesichts der zunehmenden Nachfrage einiger der weltweit größten Banken und Kapitalmarktinstitutionen wird erwartet, dass diese Form der Bezahlung für den Chainlink-Standard in Zukunft mit dem Wachstum der Branche zunehmen wird.”
- Die Reserve hat bereits jetzt LINK im Wert von über 1,2 Millionen US-Dollar angesammelt. Entnahmen aus der Reserve sind in den nächsten Jahren nicht geplant.
- Nachdem die Menge an LINK auf eine Milliarde begrenzt und der Großteil davon bereits im Umlauf ist, dürfte sich dies auch merklich auf den Kurs auswirken.
- Krypto-Analyst “Gammichan” bringt seine bullische Ansicht auf X folgendermaßen zum Ausdruck: “Stellt euch vor, ein Token wurde vier Jahre lang unerbittlich gefuddet, weil das Team den Token verkaufte, und dann, eines Tages, wurde der Token nicht mehr verkauft, sondern gekauft.”
- On-Chain-Daten von Santiment zeigen, dass aktuell insbesondere vermögende Krypto-Investoren ihre LINK-Investments aufstocken. Wallets mit 100.000 bis eine Million LINK nahmen um über 4 Prozent zu.
- Zahlen von CryptoQuant signalisieren derweil eine knapper werdende Angebotsseite. Die LINK-Bestände auf Krypto-Börsen sind in der vergangenen Woche von 166 Millionen auf 162 Millionen gesunken.
- Der Token des Blockchain-Oracles stieg in den vergangenen 24 Stunden um knapp 10 Prozent.
Empfohlenes Video
Bitcoin und Ethereum-Strategien im Fokus: Sind Treasuries gut für Krypto?
Quellen
- Pressemitteilung | Chainlink
- Dashboard zur Link-Reserve | Chainlink
- Santiment | X
- LINK auf Exchanges | CryptoQuant
Chainlink (LINK) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Chainlink (LINK) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Chainlink (LINK) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+