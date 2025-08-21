- Chainlink stemmt sich aktuell gegen die Hängepartie am Kryptomarkt. Mit 34 Prozent Kursplus gehört der Kurs Chainlink (LINK) in den letzten 30 Handelstagen zu den größten Kursgewinnern unter den Top-100-Kryptowährungen.
- In den letzten 24 Handelsstunden gehört das Oracle-Protokoll mit fünf Prozent Wertzuwachs ebenfalls zu den Top-Performern.
- Seitdem das Krypto-Projekt am 7. August eine LINK-Treasury ankündigte, investierten vermehrt Wale in den Altcoin.
- Die jüngste Kooperation mit der Intercontinental Exchange (ICE), der Mutter der New York Stock Exchange, bringt zukünftig Devisen- und Edelmetall-Preise in Echtzeit On-Chain.
- Mit 26,89 US-Dollar erreichte der LINK-Kurs zur Wochenmitte den höchsten Stand seit dem 25. Januar und kratzte damit am Jahreshoch.
- Die konsequente Weiterentwicklung und Verzahnung der Blockchain mit dem klassischen Finanzmarkt lässt Anleger auf höhere Kurse spekulieren.
- Kann sich Chainlink kurzfristig weiter gen Norden vorarbeiten und das Jahreshoch bei 27,24 US-Dollar durchbrechen, ist eine Trendfortsetzung in Richtung des Vorjahreshochs aus dem Dezember 2024 bei 30,92 US-Dollar einzuplanen.
- Kommt es in diesem Bereich zu keiner nachhaltigen Trendumkehr gen Süden und auch die Zone zwischen 30,52 US-Dollar und 30,92 US-Dollar wird in der Folge nachhaltig überwunden, kommt die Zone um die Verlaufshochs aus dem September und November 2021 in den Fokus.
- Die Zone zwischen 34,70 US-Dollar und 35,49 US-Dollar konnte im Herbst 2021 mehrfach nicht überwunden werden und stellt daher einen zentralen Widerstandsbereich dar.
- Erst, wenn es den Bullen mittelfristig gelingen sollte, auch diese Resistzone zu pulverisieren, wäre ein Durchmarsch bis an das maximale Kursziel um 41,79 US-Dollar vorstellbar.
- Scheitert der LINK-Kurs hingegen in den kommenden Tagen erneut im Bereich des Jahreshochs und legt eine Kehrtwende hin, wäre ein Retest des Unterstützungsbereichs zwischen 22,93 US-Dollar 22,37 US-Dollar einzuplanen. Bereits hier dürften die Bullen versuchen, Chainlink zu stabilisieren und wieder gen Norden zu schicken.
- Sollte diese Zone im Zuge einer anhaltenden Gesamtmarktschwäche aufgegeben werden, wäre ein Rückfall bis in den Bereich des Vormonatshochs zwischen 19,79 US-Dollar und 19,30 US-Dollar wahrscheinlich. Die Zone um 20 US-Dollar fungierte in der Vergangenheit mehrfach als Dreh- und Angelpunkt.
- Kann sich der Kurs wider Erwarten auch hier nicht stabilisieren, dürfte sich die Korrektur bis an das Ausbruchslevel vom 7. August bei 17,25 US-Dollar ausweiten.
- Damit würde auch die Wahrscheinlichkeit eines Konsistenztests des Monatstiefs bei 15,48 US-Dollar nicht mehr ausgeschlossen. Dieses Kursniveau stellt aus charttechnischer Sicht die maximale bearishe Zielmarke auf der Unterseite dar.
