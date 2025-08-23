- Cardano nähert sich mit großen Schritten wieder der Dollarmarke. In den vergangenen 24 Stunden legt der ADA-Kurs um über acht Prozent zu, aktuell fehlen somit noch gute 8 Cent.
- Neben einem allgemeinem Aufwärtstrend, befeuert durch die gestrige Rede des Fed-Chefs Jerome Powell, sorgten zuletzt auch Großinvestoren, Wale genannt, mit kräftigen Nachkäufen für eine kleine ADA-Rallye.
- Wie der Marktanalyst Ali Charts am Freitag in einem Tweet auf X mitteilte, haben ADA-Wale in den 48 Stunden zuvor 180 Millionen ADA-Token akkumuliert. Dies entspricht etwa 160 Millionen US-Dollar.
- Zudem sorgte auch die Aussicht auf einen Cardano Spot ETF in den USA für eine zuletzt gestiegene Nachfrage. Krypto-Vermögensverwalter Grayscale hat kürzlich einen “Cardano Trust ETF” in Delaware registriert, was als Vorbereitung für einen Spot ETF gesehen wird. Unmittelbar nach der Meldung stieg die Wahrscheinlichkeit eines Cardano-ETF-Starts in diesem Jahr auf der Wettplattform Polymarket auf 80 Prozent.
- Mit Blick auf die überaus erfolgreichen Bitcoin und Ethereum Spot ETFs, über die Milliardenbeträge in die Kryptowährungen fließen, scheinen ADA-Wale im Vorfeld auf massive Kurssteigerungen zu spekulieren.
- Diese Erwartung dämpft zumindest das neue OpenAI-Modells ChatGPT-5. Für Cardano liefert die KI eine eher moderate Kursprognose. Mehr dazu hier: So hoch steigt der ADA-Kurs laut ChatGPT-5
