Großinvestoren auf Shoppingtour  Cardano-Wale schlagen zu: Springt der ADA-Kurs über einen US-Dollar?

Ethereum hat vorgelegt – kann sich auch Cardano einen Ruck geben? Während der ADA-Kurs mit der Dollarmarke flirtet, füllen Wale ihre Wallets.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs115,421.00 $2.77 %
Bitcoin kaufen
Ein Stapel Cardano-Münzen liegt auf einer spiegelnden Oberfläche, mit einer unscharfen digitalen Karte im Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Schlägt nun die Stunde für Cardano?
  • Cardano nähert sich mit großen Schritten wieder der Dollarmarke. In den vergangenen 24 Stunden legt der ADA-Kurs um über acht Prozent zu, aktuell fehlen somit noch gute 8 Cent.
  • Neben einem allgemeinem Aufwärtstrend, befeuert durch die gestrige Rede des Fed-Chefs Jerome Powell, sorgten zuletzt auch Großinvestoren, Wale genannt, mit kräftigen Nachkäufen für eine kleine ADA-Rallye.
  • Wie der Marktanalyst Ali Charts am Freitag in einem Tweet auf X mitteilte, haben ADA-Wale in den 48 Stunden zuvor 180 Millionen ADA-Token akkumuliert. Dies entspricht etwa 160 Millionen US-Dollar.
  • Zudem sorgte auch die Aussicht auf einen Cardano Spot ETF in den USA für eine zuletzt gestiegene Nachfrage. Krypto-Vermögensverwalter Grayscale hat kürzlich einen “Cardano Trust ETF” in Delaware registriert, was als Vorbereitung für einen Spot ETF gesehen wird. Unmittelbar nach der Meldung stieg die Wahrscheinlichkeit eines Cardano-ETF-Starts in diesem Jahr auf der Wettplattform Polymarket auf 80 Prozent. 
  • Mit Blick auf die überaus erfolgreichen Bitcoin und Ethereum Spot ETFs, über die Milliardenbeträge in die Kryptowährungen fließen, scheinen ADA-Wale im Vorfeld auf massive Kurssteigerungen zu spekulieren.
  • Diese Erwartung dämpft zumindest das neue OpenAI-Modells ChatGPT-5. Für Cardano liefert die KI eine eher moderate Kursprognose. Mehr dazu hier: So hoch steigt der ADA-Kurs laut ChatGPT-5
Empfohlenes Video
Altcoin-Season: Warum die meisten falsch liegen

Quellen

Ali Charts auf X

Cardano (ADA) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Cardano (ADA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Cardano (ADA) kaufen Leitfaden

Eine Walfigur taucht aus einem Haufen goldener Bitcoin-Münzen auf und suggeriert das Konzept eines Krypto-Wals in Kryptowährung.
Von Bitcoin über Ethereum bis DeFiPortfolio der Krypto-Millionäre: So investierst du wie Superreiche
Verschiedene physische Krypto-Münzen, die verschiedene Kryptowährungen repräsentieren, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero und Dogecoin, sind auf einer flachen Oberfläche verstreut.
Eine neue Ära?Krypto-Wachstumstreiber: Die wichtigsten Markt-Trends 2025
Ein Mann im dunklen Anzug und mit orangefarbener Krawatte spricht über Bitcoin, während er mit einer Hand gestikuliert, sitzend vor einem blauen Hintergrund.
Meinungs-ECHO Michael Saylor knickt ein – Ripple-CTO warnt Strategy-Anleger
