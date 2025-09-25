App herunterladen
Zehn Prozent Rendite, keine Sperrfrist Bunq goes Krypto: Zweitgrößte Neobank Europas führt Staking ein

bunq startet als erste europäische Neobank das Staking. Nutzer können Coins ohne Sperrfristen einsetzen – für bis zu zehn Prozent Rendite.

Giacomo Maihofer
 | Die zweitgrößte Neobank Europas führt Staking ein
  • Die niederländische Neobank bunq, nach Kundenzahl die zweitgrößte Europas, führt als erste Bank ihrer Art flexibles Krypto-Staking für Nutzer in der gesamten EU ein.
  • In Zusammenarbeit mit der Krypto-Börse Kraken können Kunden ihre Coins in Blockchain-Netzwerken einsetzen und dabei jährlich bis zu zehn Prozent Rendite erzielen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.
  • Im Gegensatz zu klassischen Staking-Angeboten gibt es bei bunq keine Sperrfristen. Nutzer können ihr Staking jederzeit beenden, Coins handeln oder Gewinne mitnehmen.
  • Nach dem Launch von bunq Crypto ist das Staking nun in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Irland und weiteren EWR-Ländern verfügbar. Parallel bereitet sich bunq auf den Eintritt in den US-Markt vor und hat die Beantragung einer Broker-Dealer-Lizenz angekündigt.
  • bunq wurde 2012 in den Niederlanden gegründet und hat sich seitdem zur zweitgrößten Neobank Europas entwickelt. Die “Bank of The Free” versteht sich als digitale Alternative zu klassischen Banken und setzt konsequent auf eine App-first-Strategie. Neben Multiwährungskonten, nachhaltigen Investmentmöglichkeiten und automatisierten Sparfunktionen baut bunq seit 2023 verstärkt das Krypto-Angebot aus.
