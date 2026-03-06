Der Bitwise-Investmentchef Matt Hougan stellt die klassische Altcoin-Season infrage. Künftige Marktphasen könnten deutlich selektiver verlaufen.

"Es gibt immer eine Altcoin Season"

Eine klassische Altcoin Season, bei der nahezu alle Kryptowährungen gleichzeitig steigen, könnte künftig seltener werden. Das sagt Matt Hougan, Investmentchef des Vermögensverwalters Bitwise.

Nach Einschätzung des Bitwise-Managers könnten künftig vor allem Token profitieren, die reale Anwendungsfälle und wirtschaftliche Aktivität vorweisen. Eine Marktphase, in der Kapital nacheinander von Bitcoin über Ether in immer kleinere Projekte fließt, hält er für weniger wahrscheinlich.

BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes widersprach dieser Ansicht im Dezember. Seiner Meinung nach finde eine Altcoin Season immer statt. Wer sie nicht sehe, habe schlicht nicht die Token im Portfolio, die gerade steigen.

Hayes zufolge schauen viele Trader noch immer zu stark auf frühere Marktzyklen. Die Mehrheit gehe davon aus, dass erneut dieselben Kryptowährungen und Narrative im Mittelpunkt stehen müssten. Genau diese Erwartung hält der BitMEX-Mitgründer für problematisch, denn jede Marktphase bringe eigene Schwerpunkte mit sich.

Bitcoin zuletzt stabiler, Altcoin Season faktisch noch nicht erreicht

Die Datenplattform Santiment meldete unterdessen, dass Erwähnungen von Altcoins in sozialen Netzwerken auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gefallen sind. Gleichzeitig konzentriere sich das Interesse vieler Anleger derzeit stärker auf Bitcoin.

🤔 Thinking about an #altseason right about now? Neither is anyone else. Historically, however, moments like these when social volume toward altcoin interest is at extreme lows are around the time that rallies begin.



🗣️ In the chart below, we illustrate the weekly mentions of… pic.twitter.com/BmbkbHQwMw — Santiment (@santimentfeed) March 3, 2026

Auch laut den Daten von CoinMarketCap befindet sich der Markt noch in einer leichten Bitcoin Season. Denn: In den letzten 90 Tagen haben nur 38 Altcoins besser abgeschnitten als das digitale Gold. Um von einer Altcoin Season zu sprechen müsste dieser Wert auf 75 steigen, das war zuletzt im Januar der Fall.

