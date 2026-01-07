- Seit Wochen bangten Anleger um einen möglichen Ausschluss von Bitcoin- und Krypto-Treasury-Aktien aus dem Indexuniversum von MSCI. Nun ist es offiziell: Das Finanzdienstleistungsunternehmen wird den umstrittenen Ausschlussvorschlag “im Rahmen der Indexüberprüfung im Februar 2026 nicht umsetzen”.
- Ursprünglich gab MSCI im Oktober bekannt, dass man über den Ausschluss von Treasury-Firmen berate, deren Bilanz zu mehr als 50 Prozent aus Krypto-Assets besteht. Dies hätte unter anderem MicroStrategy, das größte Bitcoin-Treasury-Unternehmen der Welt, eindeutig disqualifiziert.
- Neben dem Nasdaq-100 ist die MSTR-Aktie unter anderem im MSCI USA und MSCI World enthalten und profitierte daher von passiven Kapitalzuflüssen aus ETFs, welche die entsprechenden Indizes abbilden. Die möglichen Abflüsse infolge eines Indexausschlusses wurden auf bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar geschätzt.
- Michael Saylor und viele weitere Treasury-Vertreter hatten sich gegen den drohenden Ausschluss gewehrt. Der MicroStrategy-Gründer erklärte: “Eine Beschränkung passiver Indexanlagen in BTC heute wäre vergleichbar mit einer Beschränkung von Investitionen in Öl und Ölplattformen in den 1900er Jahren, Frequenzen und Mobilfunkmasten in den 1980er Jahren oder Rechen- und Datenzentren in den 2000er Jahren.”
- Nun feiert seine Firma den Erfolg in einem neuen X-Post: “Ein starkes Ergebnis für die neutrale Indexierung und die wirtschaftliche Realität. Vielen Dank an unsere Investoren und die Bitcoin-Community.” Die MSTR-Aktie steigt vorbörslich um 3,9 Prozent auf 164 US-Dollar, liegt damit jedoch weiterhin fast 60 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Krypto-Leitwährung korrigiert dagegen um 1,9 Prozent auf 91.600 US-Dollar.
- Endgültig vom Tisch ist ein Treasury-Ausschluss damit aber noch nicht. In einem Statement des Indexanbieters heißt es: “MSCI beabsichtigt, eine umfassendere Konsultation zur Behandlung von nicht operativen Unternehmen im Allgemeinen durchzuführen.” Grundsätzlich wolle man “die Performance von operativen Unternehmen messen” und Unternehmen ausschließen, deren Hauptaktivitäten investitionsorientierter Natur sind.
- Wie stark MicroStrategy, Metaplanet und Co. gemeinsam mit den Spot ETFs jetzt den Bitcoin-Kurs befeuern könnten, lest ihr in diesem Artikel: “Die plötzliche Rückkehr der Bitcoin-Bullen“.
