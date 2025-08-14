App herunterladen
Musk-Unternehmen hält weiter 8.285 BTC Bitcoin-Rallye katapultiert SpaceX-Bestände über 1 Milliarde US-Dollar

SpaceX profitiert von der jüngsten Bitcoin-Rallye: Die Bestände des Musk-Unternehmens überschreiten wieder die Marke von einer Milliarde US-Dollar.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs118,153.00 $-3.68 %
Elon Musk sitzt auf einem Podium, die Hände zusammengefaltet

Beitragsbild: Shutterstock

 | Eigentlich ein großer Dogecoin-Fan: Elon Musk
  • Elon Musks Raumfahrtunternehmen hält laut aktuellen Daten von Arkham Intelligence 8.285 Bitcoin. Diese Position hat sich seit dem Jahr 2022 nicht verändert und ist aktuell rund 1,02 Milliarden US-Dollar wert.
  • Der Bitcoin-Kurs überschritt am Mittwoch die Marke von 124.450 US-Dollar und notiert derzeit bei etwa 121.000 US-Dollar. Damit wurde das bisherige Rekordhoch aus dem Juli übertroffen. Im Jahr 2021 besaß SpaceX zeitweise rund 28.000 Bitcoin im Wert von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar.
  • Mitte 2022 reduzierte SpaceX seine Bitcoin-Bestände um rund 70 Prozent. Auslöser waren die Marktturbulenzen infolge des Zusammenbruchs von Terra-Luna, der FTX-Pleite und weiteren Erschütterungen im Krypto-Sektor. Das ebenfalls von Elon Musk geführte Unternehmen Tesla hält aktuell 11.509 Bitcoin im Wert von rund 1,42 Milliarden US-Dollar.
  • Die jüngste Kursrallye von Bitcoin und Ethereum wird durch die Erwartung einer möglichen Zinssenkung in den USA im September befeuert. Grund dafür sind stabile Inflationsdaten, die unter den Markterwartungen lagen.
Quelle

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
