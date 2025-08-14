- Elon Musks Raumfahrtunternehmen hält laut aktuellen Daten von Arkham Intelligence 8.285 Bitcoin. Diese Position hat sich seit dem Jahr 2022 nicht verändert und ist aktuell rund 1,02 Milliarden US-Dollar wert.
- Der Bitcoin-Kurs überschritt am Mittwoch die Marke von 124.450 US-Dollar und notiert derzeit bei etwa 121.000 US-Dollar. Damit wurde das bisherige Rekordhoch aus dem Juli übertroffen. Im Jahr 2021 besaß SpaceX zeitweise rund 28.000 Bitcoin im Wert von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar.
- Mitte 2022 reduzierte SpaceX seine Bitcoin-Bestände um rund 70 Prozent. Auslöser waren die Marktturbulenzen infolge des Zusammenbruchs von Terra-Luna, der FTX-Pleite und weiteren Erschütterungen im Krypto-Sektor. Das ebenfalls von Elon Musk geführte Unternehmen Tesla hält aktuell 11.509 Bitcoin im Wert von rund 1,42 Milliarden US-Dollar.
- Die jüngste Kursrallye von Bitcoin und Ethereum wird durch die Erwartung einer möglichen Zinssenkung in den USA im September befeuert. Grund dafür sind stabile Inflationsdaten, die unter den Markterwartungen lagen.
