Das Research-Haus Bernstein prognostiziert neue Bitcoin-Allzeithochs für dieses Jahr. Auch Strategy kann demnach neue Höhen erreichen.

Die Analysten des Research- und Brokerhauses Bernstein sehen den Bitcoin-Boden erreicht. Außerdem rufen sie ein Kursziel von 450 US-Dollar für die Bitcoin Treasury Strategy (MSTR) aus. Dies entspricht einem potenziellen Kursplus von 226 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag, der bei rund 137 US-Dollar lag.

Die Zuversicht der Analysten stützt sich auf die strukturelle Weiterentwicklung der Kapitalstrategie des Unternehmens. Strategy hat die Abhängigkeit von kurzfristigen BTC-Preisschwankungen durch den verstärkten Einsatz von unbefristeten Vorzugsaktien (STRC) reduziert. Diese Instrumente fungieren als digitale Kredit-Alternative und bieten Anlegern monatliche Dividenden.

Strategy als “Bitcoin-Zentralbank”

Bernstein bezeichnet Strategy aufgrund der aggressiven Akkumulationsstrategie als eine Art “Zentralbank für Bitcoin”. Allein im bisherigen Jahresverlauf hat das Unternehmen rund 89.599 BTC erworben. Damit hält Strategy nun insgesamt 762.099 BTC, was etwa 3,6 Prozent der gesamten weltweit verfügbaren Menge entspricht.

Bitcoin-Prognose bleibt optimistisch

Die optimistische Einschätzung für die Aktie ist eng mit der Erwartung einer positiven Kursentwicklung der Kryptowährung Nummer eins verknüpft. Bernstein hält an der Prognose fest, dass Bitcoin bis zum Jahresende 2026 einen Preis von 150.000 US-Dollar erreichen wird. Der Höhepunkt des Zyklus wird für das Jahr 2027 bei rund 200.000 US-Dollar erwartet.

Laut den Analysten stützen On-Chain-Daten diese These. Rund 60 Prozent des Bitcoin-Angebots sind seit über einem Jahr inaktiv, was auf ein starkes Hodl-Verhalten hindeutet. Zudem zeigen Spot ETFs nach einer Phase der Abflüsse wieder eine positive Dynamik und halten mittlerweile über sechs Prozent des gesamten Bestands. Die Bilanz von Strategy gilt mit einem Beleihungsauslauf von 20 bis 30 Prozent des Nettoinventarwerts als solide überbesichert.

Auf Coinbase kannst du in Bitcoin investieren. Dort erhalten Neukunden einen Bonus von 30 Euro in Bitcoin, wenn sie denselben Betrag investieren.

Empfohlenes Video Gold Crash & Krypto Rallye? Bitcoins Rolle im Trump Chaos

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden