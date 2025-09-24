App herunterladen
16 Milliarden US-Dollar Bitcoin-Kursrutsch im Anmarsch? Wale verkaufen 147.000 BTC

Bitcoin-Wale haben zuletzt ungewöhnlich hohe Summen transferiert. Krypto-Analysten sehen darin einen Grund für die momentane Kursflaute.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs113,053.00 $0.09 %
Beitragsbild: Shutterstock

 | Wale stoßen zurzeit hohe Bitcoin-Mengen ab
  • Bitcoin-Großanleger, auch Wale genannt, haben in den vergangenen Wochen ungewöhnlich hohe BTC-Mengen transferiert. On-Chain-Daten von CryptoQuant zeigen Nettoabflüsse in Höhe von rund 16,5 Milliarden US-Dollar. Umgerechnet entspricht dies etwa 2,7 Prozent der gesamten Wal-Bestände.
  • CryptoQuant-Chefanalyst Julio Moreno erklärte auf X, dass dies den stärksten Rückgang bei diesen Investoren über einen Zeitraum von 30 Tagen seit Beginn des laufenden Zyklus darstellt. Moreno nannte dies “einen Grund für den Rückgang des Bitcoin-Kurses”.
  • Weitere On-Chain-Daten legen nahe, dass es sich dabei überwiegend um Anleger handeln könnte, die schon lange am Markt aktiv sind. Ob die massiven Bewegungen tatsächlich Verkäufe darstellen oder lediglich Umschichtungen zwischen Wallets, ist jedoch nicht eindeutig klar.
  • Die Nachfrage auf institutioneller Seite blieb dagegen zudem stabil. Auch die Bitcoin Spot ETFs verzeichnen weiterhin Zuflüsse. Darüber hinaus verzeichnete die Investorenklasse der sogenannten Haie – Anleger, die zwischen 100 und 1.000 Bitcoin halten – zuletzt einen deutlichen Nachfrageanstieg. Ein massiver Kursrutsch scheint daher unwahrscheinlich.
Quellen

Tweet von Julio Moreno | X

