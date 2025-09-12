- Laut einer aktuellen Daten-Auswertung der Analyseplattform CryptoQuant haben sogenannte “Bitcoin-Haie” innerhalb von sieben Tagen rund 65.000 Bitcoin nachgekauft – der größte wöchentliche Nettoanstieg dieser Wallet-Klasse seit Monaten.
- CryptoQuant definiert Anleger mit einem Vermögen ab 100 bis 1.000 Bitcoin als “Haie”. Geht es darüber hinaus, spricht man traditionell von “Walen”.
- Die Daten zeigen, dass die Nachfrage in diesem Segment zuletzt deutlich zugenommen hat. Insgesamt hält die Gruppe der Haie mittlerweile mehr als 3,5 Millionen Bitcoin, was einem erheblichen Anteil des verfügbaren Angebots entspricht.
- CryptoQuant weist darauf hin, dass die Zukäufe in einer Marktphase erfolgen, in der das Angebot auf den Börsen weiter sinkt. Dies deutet darauf hin, dass weniger Bitcoin für den Handel zur Verfügung stehen, während gleichzeitig bestimmte Wallet-Gruppen ihre Bestände ausbauen.
- “Die Kombination aus der Anhäufung durch Haie, Käufen durch Langzeitinvestoren und Abflüssen von Börsen schafft die Voraussetzungen für eine Verknappung des Angebots”, so CryptoQuant. “Unter der oberflächlichen Volatilität scheint sich die Grundlage für die nächste starke Aufwärtsbewegung von Bitcoin zu bilden”.
- Ein ähnliches Muster wurde auch in früheren Zyklen beobachtet, in denen größere Wallets ihre Bestände in Phasen rückläufiger Börsenreserven aufgestockt haben.
- Derweil konsolidiert Bitcoin weiter um die Marke bei 115.000 US-Dollar. Im Vergleich zur Vorwoche liegt die Krypto-Leitwährung rund zwei Prozent im Plus. Mit einer höheren Volatilität ist jedoch kommende Woche zu rechnen, wenn die US-Notenbank (Fed) nach Einschätzung vieler Marktbeobachter den Leitzins senken wird. Mehr dazu hier: So wirkt sich die Fed-Zinswende auf den Krypto-Markt aus
Quellen
Analyse zu Wallet-Verhalten | CryptoQuant
