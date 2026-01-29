Was deutsche Exportfirmen belastet, bietet Krypto-Privatanlegern eine Chance. Warum der schwache US-Dollar den Bitcoin-Sparern kräftig unter die Arme greift.

Bitcoin kaufen mit Rabatt: So profitieren Krypto-Anleger von der Dollarschwäche

Geopolitische Konflikte, umstrittene ICE-Einsätze und eine erratische Handelspolitik – nach dem ersten Jahr des zweiten Trump-Kabinetts zeigen sich die Finanzmärkte zunehmend verunsichert. Die Flucht aus dem US-Dollar führte am Dienstag dazu, dass der EUR/USD-Wechselkurs erstmals seit vier Jahren über 1,20 stieg. Was deutsche und europäische Exportfirmen belastet, ermöglicht Privatanlegern einen günstigeren Bitcoin-Einstieg.

Im Moment des Schreibens handelt die Krypto-Leitwährung bei 85.400 US-Dollar, rund 16 Prozent unter ihrem Vorjahresniveau. In Euro beträgt der Preis für einen Bitcoin aber nur noch 71.600, was einen 27-prozentigen Kursrückgang bedeutet. Der BTC-Kurs ist global primär in US-Dollar denominiert.

Dem US-Präsidenten selbst scheint die Schwäche der Weltreservewährung keine Sorgen zu bereiten. Der Wert des Dollars sei “großartig”, sagte Trump kürzlich, als er gefragt wurde, ob dieser zu stark gefallen wäre. Ein schwächerer US-Dollar könne US-Exporteuren zugutekommen, obwohl Trump erklärte, dass er keinen weiteren Wertverlust anstrebe.

Eine wichtige Einschränkung: Der Bitcoin-Kurs in US-Dollar steigt häufig, wenn der US-Dollar im Vergleich zu anderen Fiatwährungen abwertet, was den Währungsvorteil teilweise neutralisieren kann. In der aktuellen Situation bietet sich für Euro-Anlegern somit ein Vorteil, der nicht notwendigerweise langfristig Bestand haben muss.

Hedgefonds-Manager Ray Dalio hatte in der vergangenen Woche eine klare Warnung ausgesprochen, weil “die monetäre Ordnung zusammenbricht“. In der Flucht aus dem US-Dollar und anderen Fiatwährungen sieht er eine Spiegelung vergangener Zyklen, in denen geopolitische Konflikte und fiskalische Exzesse “härtere” Assets begünstigten. Privatanlegern empfiehlt er, “etwa 15 Prozent“ in Gold oder Bitcoin zu halten.

