- Das Onchain-Analyseunternehmen CryptoQuant geht davon aus, dass sich Bitcoin in einem Bärenmarkt befindet. In einem am Freitag veröffentlichten Bericht verweist das Unternehmen auf eine deutlich nachlassende Nachfrage. Diese liege “seit Anfang Oktober 2025 unter dem Trend”. Nach drei starken Nachfragewellen seit 2023 fehle damit eine “zentrale Stütze” für weitere Kursanstiege.
- CryptoQuant sieht den Großteil der zusätzlichen Nachfrage des laufenden Zyklus demnach bereits absorbiert. Entsprechend warnen die Analysten vor weiterem Abwärtsrisiko. Als erste wichtige Unterstützung nennen sie den Bereich um 70.000 US-Dollar. Auch ein Rückgang bis auf 56.000 US-Dollar sei möglich.
- CryptoQuant-Analyst Julio Moreno erklärte, ein Kursrückgang auf 70.000 US-Dollar könne innerhalb der kommenden drei bis sechs Monate eintreten. Ein Niveau von 56.000 US-Dollar bezeichnete er als längerfristiges Szenario für die zweite Jahreshälfte 2026. Nach Einschätzung von Moreno begann der aktuelle Bärenmarkt bereits Mitte November. Auslöser sei die größte Liquidationswelle in der Geschichte des Krypto-Marktes am 10. Oktober gewesen.
- Weitere Schwächesignale sieht CryptoQuant derzeit bei den US-Spot-Bitcoin-ETFs. Im vierten Quartal 2025 überwogen dort die Abflüsse, die Bestände gingen um rund 24.000 Bitcoin zurück. Auch Wallet-Adressen mit Beständen zwischen 100 und 1.000 Bitcoin wachsen derzeit unter dem langfristigen Trend. Ein vergleichbares Muster zeigte sich bereits vor dem Bärenmarkt im Jahr 2022.
- Zudem lasse die Risikobereitschaft am Derivatemarkt nach. Die durchschnittlichen Funding Rates bei unbefristeten Futures seien auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2023 gefallen. Bitcoin notiere außerdem unter seinem gleitenden 365-Tage-Durchschnitt. Dieser habe historisch häufig die Grenze zwischen Bullen- und Bärenmarkt markiert.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins: Kippen die Märkte vor Weihnachten?
Quellen
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren