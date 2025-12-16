- Der Bitcoin-Kurs erlebt einen Rücksetzer. Das lockt Kritiker der Kryptowährung wie Prof. Steve Hanke auf den Plan. Der Ökonomie-Professor wettert auf X gegen Bitcoin. Nachdem BTC zuletzt von rund 90.000 US-Dollar auf aktuell 87.298 US-Dollar gefallen war, schreibt Hanke auf X: “Bitcoin ist ein hochspekulatives Asset ohne Wert.”
- Die Antworten aus der Community lassen indessen nicht lange auf sich warten. Der Analyst Axel Adler Jr. schreibt auf X: “Steve, diese Aussage ist absolut falsch”, und weiter: “Bitcoin befindet sich derzeit nach drei Jahren des Wachstums in einer Korrekturphase.”
- Sodann gibt Adler dem Johns-Hopkins-Professor noch einen gut gemeinten Rat mit: “Ich fürchte, Sie werden den Zeitpunkt, an dem BTC zu einer neuen Anlageklasse wird und zu einem Schlüsselelement des globalen Finanzsystems avanciert, nicht mehr miterleben, aber Sie können heute Maßnahmen ergreifen, um dieses Ergebnis sicherzustellen, und es wird mit Sicherheit die Zukunft Ihrer Kinder prägen.”
- Es ist nicht das erste Mal, dass Hanke gegen BTC wettert. Erst im Juli hatte er Bitcoin-Treasuries wie Strategy (vormals MicroStrategy) scharf kritisiert: “Unternehmen, die produktive Investitionen gegen Bitcoin tauschen, spielen Roulette. Bitcoin- und Ethereum-Treasuries haben kein Geschäftsmodell, weil BTC keinen fundamentalen Wert hat”, schrieb er damals auf X.
- Auch Peter Schiff hält Bitcoin angesichts der anhaltenden Korrektur für gescheitert. Langfristig ist Bitcoin aber noch eines der am besten performenden Assets in der Geschichte der Menschheit. BTC hat innerhalb der letzten fünf Jahre im Durchschnitt 31 Prozent pro Jahr zugelegt.
