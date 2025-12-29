App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Starte mit 3 Mio. PEPE
Jetzt bei Bitvavo anmelden und Bonus sichern
3.06 T $
Bitcoin-Kurs87,847.00 $-0.05%
Ethereum-Kurs2,970.55 $1.02%
XRP-Kurs1.88 $0.36%
BNB-Kurs853.17 $0.59%
Solana-Kurs125.73 $1.08%
TRON-Kurs0.281924 $-0.59%
Dogecoin-Kurs0.125373 $1.09%
Cardano-Kurs0.370658 $-0.09%
Zcash-Kurs522.16 $1.09%
Hyperliquid-Kurs25.68 $-1.16%
Chainlink-Kurs12.56 $0.86%
Marktupdate 

Bitcoin hält wichtige Marke – Kryptomarkt bleibt unentschlossen

Bitcoin behauptet sich rund um 90.000 US-Dollar, klare Impulse bleiben jedoch aus. Auch bei Ethereum überwiegt das Abwarten.

Giacomo Maihofer
Teilen
Bitcoin-Kurs87,847.00 $-0.05 %
Bitcoin kaufen
Eine goldene Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin- und Krypto-Anleger hoffen auf die Rückkehr des Bullruns
  • Bitcoin hat in den vergangenen Stunden die wichtige Unterstützung bei rund 87.500 US-Dollar verteidigt und notiert aktuell bei 90.000 US-Dollar. Statt einer klaren Bewegung folgte eine Phase der Konsolidierung.
  • Auch Ethereum zeigt sich stabil, zumindest kurzfristig. Der Kurs konnte sich leicht erholen und bewegt sich knapp unter der Marke von 3.000 US-Dollar. Trotzdem liegt ETH weiterhin deutlich unter seinem Jahreshoch. Interessant ist weniger der Preis selbst als das Verhalten großer Marktteilnehmer.
  • Während einige große Wallets in den vergangenen Tagen massiv Ethereum eingesammelt haben, hat ein anderer Großinvestor zeitgleich eine beträchtliche Menge verkauft. Das Bild ist uneinheitlich: Es gibt Käufer mit langfristigem Blick, aber auch Akteure, die offenbar Risiken reduzieren wollen.
  • Generell leidet der Markt zum Jahresende unter fehlender Tiefe. Die Handelsvolumina liegen deutlich unter dem Normalniveau, gleichzeitig zeigen institutionelle Märkte wie Futures und außerbörsliche Geschäfte erhöhte Spannungen. In so einem Umfeld werden Kursbewegungen schnell überzeichnet. Kleine Impulse können starke Reaktionen auslösen, nach oben wie nach unten.
  • Trotz der Seitwärtsphase kam es zuletzt zu spürbaren Liquidationen, vor allem auf der Short-Seite. Das deutet darauf hin, dass viele Trader weiterhin auf fallende Kurse setzen und dafür sogar laufende Kosten in Kauf nehmen. Der Markt baut Hebel ab.
  • Hinzu kommt Unsicherheit von der Makroseite. Ein Zinsschritt der japanischen Notenbank hat in der vergangenen Woche globale Märkte erschüttert und riskante Positionen unter Druck gesetzt. Auch Bitcoin blieb davon nicht verschont.
Empfohlenes Video
Das große Krypto Sterben – Wer 2026 wirklich überlebt
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzenleuchter im Hintergrund zeigt.
Ripple-AusblickXRP-Prognose 2030: Wie realistisch sind 10, 100 – oder sogar 1.000 US-Dollar?
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Der Blick in die Zukunft von Bitcoin und Co.: Zwischen Rekordjagd und Krypto-Winte
Super-Zyklus oder Bärenmarkt?Krypto-Ausblick 2026: Die wichtigsten Entwicklungen im neuen Jahr
Midnight
0.092838 $
8.34%
Canton
0.124032 $
5.38%
XDC Network
0.052185 $
4.66%
Shiba Inu
0.000007 $
1.72%
Function FBTC
88,580.00 $
1.36%
Sui
1.47 $
1.15%
LEO Token
8.58 $
1.12%
WETH
2,970.61 $
1.10%
Binance Staked SOL
137.18 $
1.10%
Dogecoin
0.125373 $
1.09%
Provenance Blockchain
0.028456 $
-6.18%
NEAR Protocol
1.55 $
-3.45%
Cosmos Hub
2.04 $
-3.21%
Uniswap
6.11 $
-2.87%
Aster
0.704143 $
-2.84%
Bitcoin Cash
603.96 $
-2.66%
Quant
72.18 $
-2.63%
Arbitrum
0.193269 $
-2.26%
PAX Gold
4,470.80 $
-2.13%
Aave
152.24 $
-1.98%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren