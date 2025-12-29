- Bitcoin hat in den vergangenen Stunden die wichtige Unterstützung bei rund 87.500 US-Dollar verteidigt und notiert aktuell bei 90.000 US-Dollar. Statt einer klaren Bewegung folgte eine Phase der Konsolidierung.
- Auch Ethereum zeigt sich stabil, zumindest kurzfristig. Der Kurs konnte sich leicht erholen und bewegt sich knapp unter der Marke von 3.000 US-Dollar. Trotzdem liegt ETH weiterhin deutlich unter seinem Jahreshoch. Interessant ist weniger der Preis selbst als das Verhalten großer Marktteilnehmer.
- Während einige große Wallets in den vergangenen Tagen massiv Ethereum eingesammelt haben, hat ein anderer Großinvestor zeitgleich eine beträchtliche Menge verkauft. Das Bild ist uneinheitlich: Es gibt Käufer mit langfristigem Blick, aber auch Akteure, die offenbar Risiken reduzieren wollen.
- Generell leidet der Markt zum Jahresende unter fehlender Tiefe. Die Handelsvolumina liegen deutlich unter dem Normalniveau, gleichzeitig zeigen institutionelle Märkte wie Futures und außerbörsliche Geschäfte erhöhte Spannungen. In so einem Umfeld werden Kursbewegungen schnell überzeichnet. Kleine Impulse können starke Reaktionen auslösen, nach oben wie nach unten.
- Trotz der Seitwärtsphase kam es zuletzt zu spürbaren Liquidationen, vor allem auf der Short-Seite. Das deutet darauf hin, dass viele Trader weiterhin auf fallende Kurse setzen und dafür sogar laufende Kosten in Kauf nehmen. Der Markt baut Hebel ab.
- Hinzu kommt Unsicherheit von der Makroseite. Ein Zinsschritt der japanischen Notenbank hat in der vergangenen Woche globale Märkte erschüttert und riskante Positionen unter Druck gesetzt. Auch Bitcoin blieb davon nicht verschont.
