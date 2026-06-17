In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die EU MiCA bereits jetzt überarbeiten will
- Weshalb Europas Wettbewerbsfähigkeit im Krypto-Sektor auf dem Spiel steht
- Warum ein Branchenvertreter vor einem "Krypto-Markt zweiter Ordnung" warnt
Die europäische Krypto-Regulierung steht vor ihrer ersten großen Bewährungsprobe. Mit der Überarbeitung von MiCA diskutiert die EU nicht nur über neue Regeln für Stablecoins, DeFi oder Tokenisierung, sondern auch über ihre Rolle im globalen Wettbewerb. Wie viel Regulierung braucht der Markt – und wo wird sie zum Standortnachteil? BTC-ECHO hat mit Robert Kopitsch von Blockchain for Europe über die größten Herausforderungen und die Zukunft des europäischen Krypto-Sektors gesprochen.
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