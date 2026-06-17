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Robert Kopitsch von Blockchain for Europe 

MiCA-Experte warnt: “Europa droht ein Krypto-Markt zweiter Ordnung zu werden”

Die Überarbeitung von MiCA soll Europas Krypto-Markt fit für die Zukunft machen. Doch bremst die Regulierung die Innovation der Branche? BTC-ECHO hat mit einem Experten über die wichtigsten Herausforderungen gesprochen.

Dominic Döllel
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Robert Kopitsch spricht auf einer Konferenz über Bitcoin und die europäische Kryptoregulierung vor einem Hintergrund mit EU-Sternen und Bitcoin-Symbol.

Beitragsbild: Robert Kopitsch und Shutterstock I Fotomontage

 | Robert Kopitsch ist mit der MiCA bestens vertraut

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die EU MiCA bereits jetzt überarbeiten will
  • Weshalb Europas Wettbewerbsfähigkeit im Krypto-Sektor auf dem Spiel steht
  • Warum ein Branchenvertreter vor einem "Krypto-Markt zweiter Ordnung" warnt

Die europäische Krypto-Regulierung steht vor ihrer ersten großen Bewährungsprobe. Mit der Überarbeitung von MiCA diskutiert die EU nicht nur über neue Regeln für Stablecoins, DeFi oder Tokenisierung, sondern auch über ihre Rolle im globalen Wettbewerb. Wie viel Regulierung braucht der Markt – und wo wird sie zum Standortnachteil? BTC-ECHO hat mit Robert Kopitsch von Blockchain for Europe über die größten Herausforderungen und die Zukunft des europäischen Krypto-Sektors gesprochen.

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