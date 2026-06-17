Die Überarbeitung von MiCA soll Europas Krypto-Markt fit für die Zukunft machen. Doch bremst die Regulierung die Innovation der Branche? BTC-ECHO hat mit einem Experten über die wichtigsten Herausforderungen gesprochen.

MiCA-Experte warnt: “Europa droht ein Krypto-Markt zweiter Ordnung zu werden”

MiCA-Experte warnt: “Europa droht ein Krypto-Markt zweiter Ordnung zu werden”

Robert Kopitsch von Blockchain for Europe

In diesem Artikel erfährst du: Warum die EU MiCA bereits jetzt überarbeiten will

Weshalb Europas Wettbewerbsfähigkeit im Krypto-Sektor auf dem Spiel steht

Warum ein Branchenvertreter vor einem "Krypto-Markt zweiter Ordnung" warnt

Die europäische Krypto-Regulierung steht vor ihrer ersten großen Bewährungsprobe. Mit der Überarbeitung von MiCA diskutiert die EU nicht nur über neue Regeln für Stablecoins, DeFi oder Tokenisierung, sondern auch über ihre Rolle im globalen Wettbewerb. Wie viel Regulierung braucht der Markt – und wo wird sie zum Standortnachteil? BTC-ECHO hat mit Robert Kopitsch von Blockchain for Europe über die größten Herausforderungen und die Zukunft des europäischen Krypto-Sektors gesprochen.

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