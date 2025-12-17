- Der Bitcoin-Kurs steht nach aktuellen Onchain-Daten an einer entscheidenden Marke. Nach dem Rückgang unter 87.000 US-Dollar rückt der sogenannte True Market Mean bei 81.500 US-Dollar in den Fokus. Die Kennzahl gibt den durchschnittlichen Einstiegspreis aller aktiven Marktteilnehmer wieder, Miner ausgenommen. Daten des Analyseanbieters CryptoQuant zeigen, dass Bitcoin zuletzt bis in diesen Bereich gefallen ist und sich dort zunächst stabilisiert hat.
- „Dieses Niveau fungiert wie eine psychologische Linie“, erklärte der CryptoQuant-Analyst MorenoDV in einer Analyse. Oberhalb dieser Marke bewege sich der Markt in der Regel stabil. Fällt sie jedoch, werde derselbe Bereich häufig zum Widerstand, da Anleger Kursanstiege nutzten, um Positionen in der Nähe ihres Einstandspreises zu veräußern. Sollte Bitcoin die Marke von 81.500 US-Dollar also nicht halten, rechnet der Analyst mit einem deutlichen Rückgang und einer anschließenden Suche nach tieferen Unterstützungszonen.
- Ein Blick auf frühere Marktphasen unterstreicht die Bedeutung dieses Kursbereichs. Zwischen dem 22. Januar und dem 5. Mai 2022 notierte Bitcoin oberhalb des True Market Mean. Nach dem Bruch im Mai folgte ein weiterer Kursverlust von 61 Prozent, der im November desselben Jahres bei rund 15.500 US-Dollar endete. Ergänzend verweist CryptoQuant auf das sogenannte AVIV-Verhältnis, das die aktive Marktbewertung mit der realisierten Bewertung vergleicht. Der Indikator bewegt sich derzeit auf Niveaus, die in der Vergangenheit Übergangsphasen innerhalb eines Marktzyklus markierten.
- Zusätzlich sorgen neue Bewegungen großer Marktteilnehmer derzeit für Verunsicherung. Dem Onchain-Dienst Lookonchain zufolge transferierten zwei Wallets mit Verbindung zum Finanzdienstleister Matrixport insgesamt 4.000 Bitcoin im Wert von rund 347,6 Millionen US-Dollar zur Krypto-Börse Binance. Solche Zuflüsse werden häufig mit Verkaufsaktivitäten in Verbindung gebracht. Der Analyst 0xNobler erklärte, Matrixport habe in den vergangenen fünf Tagen rund achtzig Prozent seiner Krypto-Bestände abgebaut und fortlaufend größere Bitcoin-Mengen veräußert.
