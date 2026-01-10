Der Krypto-Markt startet verhalten in das Wochenende, Bitcoin und Co. kämpfen um wichtige Positionen. Ein Coin hingegen scheint bereits aufgegeben zu haben.

Bitcoin und Ethereum kämpfen um wichtige Marken – doch dieser Coin implodiert

Bitcoin und Ethereum kämpfen um wichtige Marken – doch dieser Coin implodiert

Zum Wochenende kämpft Bitcoin um die 90.000 US-Dollar. Zwar ist die Krypto-Leitwährung in den vergangenen sieben Tagen um ein Prozent gestiegen. Gleichwohl ist das digitale Gold aber auch um 0,70 Prozent in den letzten 24 Stunden gefallen.

So ergeht es vielen Altcoins: Ethereum hängt an der Marke von 3000 US-Dollar, XRP versucht, bei über zwei US-Dollar zu bleiben.

Den schwersten Stand hat aktuell der Privacy Coin Zcash. Mit einem Abverkauf von rund 13 Prozent innerhalb von 24 Stunden weist ZEC den stärksten Rückgang in den Top-100 auf. Was wirklich der Stand bei Zcash ist, lest ihr hier: Der Zcash-Exodus, der keiner war – und warum alle darauf hereingefallen sind.

Insgesamt hat der gesamte Krypto-Markt in den vergangenen 24 Stunden um 0,55 Prozent Federn gelassen.

Grund dafür sind unter anderem die US Spot Bitcoin ETFs. Die Indexprodukte verzeichneten laut Daten von Farside Investors an vier aufeinanderfolgenden Handelstagen Nettoabflüsse in Höhe von insgesamt 1,377 Milliarden US-Dollar.

Die rückläufigen ETF-Zuflüsse fallen in eine Phase geringerer Handelsaktivität sowie anhaltender Unsicherheit über den regulatorischen Rahmen in den Vereinigten Staaten, insbesondere mit Blick auf laufende Gesetzesinitiativen im Kongress.

Parallel dazu kam es am Terminmarkt zu umfangreichen Liquidationen. Innerhalb von 24 Stunden wurden Bitcoin-Positionen im Wert von 50,8 Millionen US-Dollar zwangsweise aufgelöst, wobei rund 60 Prozent auf Long-Positionen entfielen.

Das Open Interest bei Bitcoin Futures ging um 0,77 Prozent zurück. Gleichzeitig sanken die Funding Rates um 26,89 Prozent, was auf eine abnehmende Bereitschaft zu spekulativen Long Engagements hindeutet.

Belastend wirkte zudem eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Südkorea, wonach auf zentralen Handelsplattformen verwahrter Bitcoin rechtlich beschlagnahmt werden kann.

Du denkst über eine Krypto-Investition nach? Bei der seriösen Krypto-Börse Coinbase erhältst du aktuell 30 Euro in BTC, wenn du 30 Euro handelst. Jetzt hier anmelden und Bonus sichern.

Empfohlenes Video MicroStrategy bleibt im MSCI – Bitcoin & Altcoins vor dem nächsten Move?

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

