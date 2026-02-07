Fehlerhafte Bitcoin-Gutschriften sorgten einige Minuten lang für Chaos an der Krypto-Börse Bithumb. Wie konnte der Crash passieren?

Was war da bei Bithumb los?

Auf der südkoreanischen Krypto-Börse Bithumb kam es am Freitag zu einer ungewöhnlichen Kursabweichung, bei der Bitcoin zeitweise auf umgerechnet 55.000 US-Dollar fiel. Auslöser war offenbar ein interner Fehler bei der Gutschrift von Bonuszahlungen im Rahmen einer Werbeaktion. Statt einer vorgesehenen Prämie im Wert von 2.000 südkoreanischen Won wurden einzelnen Nutzerkonten irrtümlich 2.000 Bitcoin gutgeschrieben.

Mehrere Nutzer versuchten daraufhin, die Bitcoin zu veräußern. In der Folge geriet das Handelspaar BTC/KRW unter starken Verkaufsdruck und notierte zeitweise rund 15,8 Prozent unter dem Niveau anderer Krypto-Börsen. Zwischenzeitlich wurde Bitcoin auf Bithumb zu etwa 81 Millionen Won gehandelt, umgerechnet 55.000 US-Dollar.

Nach Angaben der Börse existierten diese Guthaben ausschließlich im internen Buchhaltungssystem. Laut Bithumb habe man die Transaktionen rechtzeitig über interne Kontrollmechanismen erkannt und die betroffenen Konten eingeschränkt. Der Handel normalisierte sich demnach innerhalb von etwa fünf Minuten.

Das Unternehmen betonte zudem, dass der Vorfall nicht auf einen externen Hackerangriff oder eine Sicherheitslücke zurückzuführen sei. Kundengelder seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

