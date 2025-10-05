- Der Bitcoin-Kurs stand am heutigen 05. Oktober höher als je zuvor: bei 125.750 US-Dollar. In den letzten sieben Tagen ist die Krypto-Leitwährung um 14 Prozent gestiegen und die Marktkapitalisierung liegt bei 2,48 Billionen US-Dollar.
- Damit ist BTC der siebtgrößte Vermögenswert auf der Welt, vor Amazon und nach Silber.
- Doch auch die Altcoins verbuchen großes Wachstum auf Wochensicht, ein Coin konnte bereits in der Nacht des gestrigen 4. Oktober ein neues Allzeithoch bei 1.190 US-Dollar aufstellen: Die Rede ist von BNB.
- In den letzten sieben Tagen stieg der Binance Coin um rund 21 Prozent. Auf Monatssicht weist die Kryptowährung einen Gewinn von knapp 40 Prozent aus.
- Die Krypto-Börse ist mit einem Marktanteil von schätzungsweise 41 Prozent nicht nur der größte Player am Markt. Auch die hauseigene BNB Chain kann hohe Nutzerzahlen aufweisen.
- Bei Allzeithochs der übrigen Top-Altcoins müssen Investoren derweil noch geduldig bleiben. Ethereum ist derzeit 6,8 Prozent vom Höchststand entfernt, XRP fehlen 20 Prozent.
- Solana müsste ebenfalls 20 Prozent steigen, um neue Rekorde zu feiern – und Cardano liegt mit 71 Prozent deutlich unter dem letzten Allzeithoch.
- Tron braucht 21 Prozent, damit alle Investoren in der Gewinnzone sind und Dogecoin ergeht es wie Cardano: 64 Prozent trennen den Memecoin von seinem bisherigen Höchststand.
