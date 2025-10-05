App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
4.29 T $
Bitcoin-Kurs123,903.00 $1.32%
Ethereum-Kurs4,529.69 $1.15%
XRP-Kurs2.98 $0.68%
Cardano-Kurs0.842631 $0.59%
Solana-Kurs230.49 $1.51%
Dogecoin-Kurs0.254035 $1.25%
BNB-Kurs1,182.70 $3.29%
Polkadot-Kurs4.16 $-0.68%
IOTA-Kurs0.189696 $2.10%
Official Trump-Kurs7.80 $0.96%
TRON-Kurs0.341084 $0.12%
Stellar-Kurs0.403417 $2.69%

Krypto-Marktupdate Bitcoin bricht Rekorde – doch auch dieser Coin stellt Allzeithoch auf

Bitcoin-Investoren können am Wochenende feiern: Der Kurs steht auf einem Höchststand. Doch BTC ist nicht die einzige Kryptowährung, die Rekorde bricht.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs123,903.00 $1.32 %
Bitcoin kaufen
Eine Nahaufnahme eines Finanz-Candlestick-Charts, das schwankende Bitcoin-Preise mit einer deutlichen Aufwärtsspirale und einer gleitenden Durchschnittslinie zeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Nicht nur Bitcoin: Viele Kryptowährungen malen grüne Kerzen
  • Der Bitcoin-Kurs stand am heutigen 05. Oktober höher als je zuvor: bei 125.750 US-Dollar. In den letzten sieben Tagen ist die Krypto-Leitwährung um 14 Prozent gestiegen und die Marktkapitalisierung liegt bei 2,48 Billionen US-Dollar.
  • Damit ist BTC der siebtgrößte Vermögenswert auf der Welt, vor Amazon und nach Silber.
  • Doch auch die Altcoins verbuchen großes Wachstum auf Wochensicht, ein Coin konnte bereits in der Nacht des gestrigen 4. Oktober ein neues Allzeithoch bei 1.190 US-Dollar aufstellen: Die Rede ist von BNB.
  • In den letzten sieben Tagen stieg der Binance Coin um rund 21 Prozent. Auf Monatssicht weist die Kryptowährung einen Gewinn von knapp 40 Prozent aus.
  • Die Krypto-Börse ist mit einem Marktanteil von schätzungsweise 41 Prozent nicht nur der größte Player am Markt. Auch die hauseigene BNB Chain kann hohe Nutzerzahlen aufweisen.
  • Bei Allzeithochs der übrigen Top-Altcoins müssen Investoren derweil noch geduldig bleiben. Ethereum ist derzeit 6,8 Prozent vom Höchststand entfernt, XRP fehlen 20 Prozent.
  • Solana müsste ebenfalls 20 Prozent steigen, um neue Rekorde zu feiern – und Cardano liegt mit 71 Prozent deutlich unter dem letzten Allzeithoch.
  • Tron braucht 21 Prozent, damit alle Investoren in der Gewinnzone sind und Dogecoin ergeht es wie Cardano: 64 Prozent trennen den Memecoin von seinem bisherigen Höchststand.
  • Du willst Bitcoin, BNB oder die Top-Altcoins kaufen? Liquidität und Markttiefe findest du bei Kraken – seriös, sicher und EU-reguliert.
Empfohlenes Video
Bitcoin vor Uptober: Was die Daten wirklich verraten

Quelle

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Zwei Miniaturfiguren scheinen auf großen physischen Darstellungen von Ethereum- und Bitcoin-Münzen zu schürfen, die Millionäre in Vorbereitung und die sich entwickelnden Krypto-Strategien 2025 symbolisieren, alles vor einem Hintergrund aus Papierwährung.
Lagebild 2025Krypto-Steuerexperte: “Das ist der Investment-Trend der Krypto-Millionäre”
Eine Nahaufnahme eines Fingers über dem Telegram-App-Symbol auf einem Smartphone-Bildschirm, die auf sofortige Krypto-Chats und sichere Nachrichtenübermittlung hinweist.
Geldwäschedienst für NordkoreaTelegram-Abgründe: Wie Stablecoins moderne Sklaverei finanzieren
Eine goldfarbene Bitcoin steht aufrecht auf einer gefalteten amerikanischen Flagge, deren ikonisches Logo vor dem Hintergrund der Sterne und Streifen der Flagge leuchtet.
Bis 2028Bitcoin auf 3,4 Millionen US-Dollar? Arthur Hayes rechnet mit geldpolitischer Revolution
SPX6900
1.59 $
11.67%
Plasma
0.919954 $
8.05%
Mantle
2.11 $
7.76%
Pudgy Penguins
0.031379 $
4.08%
Aptos
5.44 $
3.97%
BNB
1,182.70 $
3.29%
Wrapped BNB
1,181.15 $
3.15%
Stellar
0.403417 $
2.69%
Bitget Token
5.60 $
2.11%
Filecoin
2.34 $
1.65%
Monero
321.98 $
-2.18%
OKB
224.37 $
-1.93%
MemeCore
2.06 $
-1.84%
DoubleZero
0.492544 $
-1.80%
Artificial Superintelligence Alliance
0.580583 $
-1.79%
Litecoin
119.31 $
-1.77%
Kinetiq Staked HYPE
48.62 $
-1.07%
Chainlink
21.85 $
-0.91%
Hyperliquid
48.51 $
-0.90%
Kaspa
0.075079 $
-0.77%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren