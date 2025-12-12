Binance und das Trump-nahe Krypto-Projekt WLFI vertiefen ihre geschäftlichen Beziehungen. Im Mittelpunkt steht der Stablecoin USD1.

Binance hat den Stablecoin des DeFi-Projekts World Liberty Financial stärker auf seiner Plattform eingebunden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Demnach können Nutzer ab sofort USD1 gegen die Kryptowährungen BNB, Solana und Ethereum handeln. Auch ein Umtausch der Stablecoins USDC und USDT ist möglich.

WLFI CEO Zach Witkoff sagte dazu: “Durch die Integration von USD1 in die Liquiditäts-, Handels- und Besicherungssysteme der weltweit größten Börse bietet Binance Hunderten Millionen Nutzern einen verbesserten Zugang zu USD1.”

Damit macht Binance den Stablecoin des Projekts, hinter dem die Trump-Familie steht, zu einem der wichtigsten Vehikel auf der Krypto-Börse. Restbestände des ehemaligen hauseigenen Stablecoins BUSD werden in USD1 umgewandelt.

Gleichzeitig intensivieren sich durch den Schritt die Beziehungen zwischen beiden Entitäten weiter, nachdem US-Präsident Donald Trump Binance-Gründer Changpeng Zhao im Oktober begnadigt hatte.

Zuvor hatte WLFI von einem Milliardeninvestment des abu-dhabischen Staatsfonds MGX in Binance mitverdient. Die Transaktion wurde in USD1 abgewickelt und brachte dem DeFi-Projekt wohl Millionen in Gebühren ein – sorgte aber auch für Korruptionsvorwürfe aus der US-Opposition.

