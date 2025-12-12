App herunterladen
WLFI Stablecoin im Fokus 

Binance und Trump-Clan intensivieren Beziehungen

Binance und das Trump-nahe Krypto-Projekt WLFI vertiefen ihre geschäftlichen Beziehungen. Im Mittelpunkt steht der Stablecoin USD1.

Daniel Hoppmann
Bitcoin-Kurs90,063.00 $0.12 %
Donald Trump steht vor einem Rednerpult des Weißen Hauses. Neben ihm steht seine Frau Melania.

Beitragsbild: picture alliance

 | Seit Trumps Machtantritt hat sich sein Vermögen, auch dank seiner Krypto-Geschäfte, verdoppelt
  • Binance hat den Stablecoin des DeFi-Projekts World Liberty Financial stärker auf seiner Plattform eingebunden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.
  • Demnach können Nutzer ab sofort USD1 gegen die Kryptowährungen BNB, Solana und Ethereum handeln. Auch ein Umtausch der Stablecoins USDC und USDT ist möglich.
  • WLFI CEO Zach Witkoff sagte dazu: “Durch die Integration von USD1 in die Liquiditäts-, Handels- und Besicherungssysteme der weltweit größten Börse bietet Binance Hunderten Millionen Nutzern einen verbesserten Zugang zu USD1.”
  • Damit macht Binance den Stablecoin des Projekts, hinter dem die Trump-Familie steht, zu einem der wichtigsten Vehikel auf der Krypto-Börse. Restbestände des ehemaligen hauseigenen Stablecoins BUSD werden in USD1 umgewandelt.
  • Gleichzeitig intensivieren sich durch den Schritt die Beziehungen zwischen beiden Entitäten weiter, nachdem US-Präsident Donald Trump Binance-Gründer Changpeng Zhao im Oktober begnadigt hatte.
  • Zuvor hatte WLFI von einem Milliardeninvestment des abu-dhabischen Staatsfonds MGX in Binance mitverdient. Die Transaktion wurde in USD1 abgewickelt und brachte dem DeFi-Projekt wohl Millionen in Gebühren ein – sorgte aber auch für Korruptionsvorwürfe aus der US-Opposition.

    Empfohlenes Video
    Bitcoin zögert – Ethereum vor Ausbruch!

    Quellen

