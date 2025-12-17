Bhutan baut “Mindfulness”-Stadt mit Bitcoin

- Das Königreich Bhutan plant, bis zu 10.000 Bitcoin aus seinen staatlichen Reserven zu nutzen, um den Aufbau der neuen Sonderverwaltungsregion Gelephu Mindfulness City zu finanzieren.
- Die Stadt entsteht in Gelephu im Süden Bhutans und wurde 2024 als neues wirtschaftliches Zentrum des Landes gestartet, um die Abwanderung junger Bhutaner durch hochwertige Arbeitsplätze im Inland zu bremsen.
- Das Projektgebiet umfasst rund 10 Prozent der Landesfläche Bhutans, was etwa 1.544 Quadratmeilen entspricht, und zählt damit zu den größten geplanten Entwicklungszonen des Landes. Die Sonderzone bietet regulatorische Freiräume für Krypto- und Fintech-Unternehmen und dient zugleich als Standort zur weiteren Ausweitung von Bhutans staatlichem Bitcoin-Mining.
- Bhutan gilt als einer der fünf größten Bitcoin-Staaten der Welt. Die geschätzten 11.286 Bitcoin des Landes stammen größtenteils aus staatlichem Mining. Man experimentiert auch mit Ethereum für die digitale Identität. Außerdem kann man landesweit mit Krypto bezahlen. Das Programm soll Touristen anlocken.
- Für die BTC-Reserven im Wert von rund 875 Millionen US-Dollar prüft die Regierung verschiedene Strategien, darunter vorsichtige Ertragsmodelle, langfristiges Halten sowie eine strukturierte Verwaltung der Reserven. Nach Angaben der Regierung steht der langfristige Werterhalt der Bitcoin-Bestände im Vordergrund, während die Stadtentwicklung schrittweise, stabil und nachhaltig erfolgen soll. Das Projekt ist Teil der nationalen Bitcoin Development Pledge, mit der Bhutan Bitcoin gezielt für langfristige wirtschaftliche Entwicklung und staatliche Einnahmen nutzen will.
- König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck erklärte, dass die neue Stadt allen rund 796.682 Einwohnern des Landes zugutekommen soll und soziale Ungleichheiten vermeiden müsse. Gelephu Mindfulness City ist als wirtschaftlicher Korridor zwischen Südasien und Südostasien geplant, erhält weitgehende rechtliche Eigenständigkeit und soll in mehreren Phasen über die nächsten 20 Jahre entstehen.
