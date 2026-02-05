- Kyle Samani, Mitbegründer der Krypto-Investmentfirma Multicoin Capital, tritt von seiner Rolle als Managing Director zurück. Das gab er am Mittwoch in einem Post auf X bekannt. Venture-Capital-Rivale Haseeb Qureshi von Dragonfly bezeichnete Samani mehrmals als den “besten Krypto-Investor”.
- “Es ist ein bittersüßer Moment für mich, weil meine Zeit bei Multicoin zu den bedeutendsten und lohnendsten meines Lebens gehörte”, schrieb Samani. Weiter erklärte er: “Nach fast einem Jahrzehnt im Krypto-Bereich bin ich zuversichtlicher denn je, dass Krypto die Schaltkreise des Finanzwesens grundlegend neu verdrahten wird.” Daher sei er auch weiter bullisch auf Krypto, insbesondere Solana.
- Samani erklärte, dass er sich eine Auszeit nehme und andere Technologiebereiche erkunden werde, stellte jedoch klar, dass er der Branche nicht vollständig den Rücken kehrt. Während ich mich beruflich aus der Industrie zurückziehe, werde ich weiterhin private Investitionen in dem Bereich tätigen, schrieb er.
- Er verwies zudem auf die potenzielle Wirkung der in Entwicklung befindlichen US-Kryptogesetzgebung, insbesondere den Clarity Act, ein Gesetzentwurf zur rechtlichen Definition von Krypto-Assets. “Ich glaube, der Clarity Act wird eine Flutwelle neuer Marktteilnehmer auslösen und die Adoption in einem bisher ungekannten Ausmaß vorantreiben”, so Samani.
- Samani nannte keine Details zu seinen Zukunftsplänen. Bislang hat Multicoin keinen Nachfolger benannt. Managing Partner Tushar Jain und CFO/COO Brian Smith leiten derzeit das Tagesgeschäft der Firma.
- Multicoin wurde 2017 gegründet und erlangte Bekanntheit insbesondere durch die frühe und lautstarke Unterstützung von Solana. Die Firma ist sowohl in Risikokapital- als auch in liquiden Token-Märkten aktiv, was sie von traditionellen VC-Firmen unterscheidet.
- Samani bleibt weiterhin Vorsitzender von Solana-Treasury-Unternehmen Forward Industries. Er beantragte zudem eine Sachabfindung in Form von FWDI-Aktien und Optionsscheinen aus dem Multicoin Master Fund anstelle einer Barauszahlung.
