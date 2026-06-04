Scott Bessent sieht Fortschritte bei der Bitcoin-Reserve. Auch beim CLARITY Act zeigt sich der US-Finanzminister zuversichtlich.

Bessent macht Tempo bei Bitcoin-Reserve und CLARITY Act

Bessent macht Tempo bei Bitcoin-Reserve und CLARITY Act

Noch vor der Sommerpause?

Die US-Regierung treibt ihre Krypto-Pläne weiter voran. Finanzminister Scott Bessent erklärte am Mittwoch vor dem Finanzausschuss des US-Senats, dass sein Ministerium die Umsetzung einer strategischen Bitcoin-Reserve mit “aller gebotenen Geschwindigkeit” vorantreibe.

Die strategische Bitcoin-Reserve geht auf eine Executive Order zurück, die Trump im Jahr 2025 unterzeichnet hatte. Dafür werden bislang vor allem beschlagnahmte Kryptowährungen genutzt. Zusätzliche Käufe hatte die Regierung zuletzt nicht angekündigt.

Laut Daten von Bitcoin Treasuries verfügen die Vereinigten Staaten derzeit über 328.372 BTC, rund 215 Milliarden US-Dollar. Mehrere Bundesstaaten arbeiten zusätzlich an eigenen Bitcoin-Reserven. Texas verabschiedete zuletzt entsprechende Regelungen.

Kommt das Krypto-Gesetz noch im Sommer?

Neben der Bitcoin-Reserve äußerte sich Bessent auch zum sogenannten CLARITY Act. Das Gesetz soll die Zuständigkeiten der US-Börsenaufsicht SEC und der Rohstoffaufsicht CFTC klarer definieren und einen regulatorischen Rahmen für den Krypto-Markt schaffen. Das Repräsentantenhaus hatte dem Gesetzesvorhaben bereits zugestimmt. Im Senat laufen derzeit Beratungen.

Der Finanzminister zeigte sich optimistisch, dass das Gesetz noch im Sommer verabschiedet werden könnte. Auch die Trump-Regierung hatte zuletzt auf eine schnelle Verabschiedung gedrängt.