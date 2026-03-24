App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2.51 T $
Hyperliquid-Kurs38.37 $3.89%
Bitcoin-Kurs71,109.00 $3.90%
Ethereum-Kurs2,156.66 $5.48%
XRP-Kurs1.42 $3.32%
BNB-Kurs636.86 $1.78%
Solana-Kurs92.06 $7.13%
TRON-Kurs0.309246 $0.71%
Dogecoin-Kurs0.094251 $4.79%
Cardano-Kurs0.264512 $5.68%
Zcash-Kurs230.58 $6.03%
Chainlink-Kurs9.22 $6.49%
Official Trump-Kurs3.27 $3.18%
Pi Network-Kurs0.188871 $1.43%
DeFi-Urgestein vor aus?  

Balancer Labs stellt Betrieb ein: So geht es für BAL weiter

Nach dem 128-Millionen-Dollar-Exploit zieht Balancer Labs die Reißleine. Warum das auch positive Impulse für den BAL-Token bieten könnte.

Johannes Macswayed
Teilen
Uniswap-Kurs3.58 $3.05 %
Bitcoin kaufen
Das Balancer-Logo auf vor einem Computer-Menü, dass ein Herunterfahren-Symbol zeigt

Beitragsbild: Shutterstock / KI-Bearbeitung durch die Redaktion

 | Balancer Labs stellt den Betrieb ein und übergibt die vollständige Kontrolle an die DAO

Balancer Labs, die treibende Kraft hinter dem DeFi-Urgestein Balancer, stellt den operativen Betrieb ein. Das gab Mitgründer Fernando Martinelli am Montag in einem Foren-Post bekannt. Das Unternehmen reagiert damit auf die rechtlichen und finanziellen Folgen des schwerwiegenden Exploits vom 3. November 2025. Damals verloren Nutzer durch eine Schwachstelle in der Swap-Logik der V2-Pools schätzungsweise 128 Millionen US-Dollar.

Laut Martinelli stellt die Aufrechterhaltung der juristischen Person Balancer Labs mittlerweile ein untragbares Haftungsrisiko dar. Das Protokoll müsse sich unbelastet von vergangenen Sicherheitsvorfällen weiterentwickeln. Künftig soll die Steuerung vollständig über die DAO, die Balancer Foundation und ein Dienstleistermodell erfolgen.

Fokus auf Einnahmen

Trotz der drastischen Entscheidung betont Martinelli, dass es sich nicht um eine komplette Einstellung des Protokolls handelt. Die Marktsignale seien zwar brutal, doch das System generiere weiterhin reale Einnahmen. Zuletzt verzeichnete Balancer annualisierte Gebühren von über einer Million US-Dollar.

Lest auch
Staking unter der Lupe Krypto-Staking 2026: Welche Renditen wirklich realistisch sind und wo Gefahren lauern

Das Problem lag laut dem Mitgründer nicht an der zugrunde liegenden Technologie, sondern an einem ineffizienten Wirtschaftsmodell und dem Vertrauensverlust durch die Sicherheitsvorfälle. Um die Nachhaltigkeit zu sichern, unterstützt die Führung einen “schlanken Restrukturierungsplan”.

Radikale Änderungen an der BAL-Tokenomics geplant

Ein zentraler Bestandteil der Neuausrichtung ist die Reform des BAL-Token. Der Plan sieht vor, die Emissionen neuer Token einzustellen und das bisherige veBAL-Governance-Modell auslaufen zu lassen. Zudem sollen die Gebührenstrukturen so angepasst werden, dass die DAO-Treasury künftig 100 Prozent der Protokollgebühren erhält.

Um den Inhabern von BAL-Token eine Exit-Möglichkeit zu bieten, ist zudem ein Rückkaufprogramm geplant. Die künftige Entwicklung soll sich auf Kernprodukte wie reCLAMM, Liquidity Bootstrapping Pools (LBPs) und Stable-Pools auf ausgewählten Chains konzentrieren.

Empfohlenes Video
Trump-Chaos: Wenn Gold zum Memecoin wird – und Bitcoin profitiert
Uniswap (UNI) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Uniswap (UNI) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Uniswap (UNI) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Ethereum-Logo leuchtet über einem digitalen Binärcode und fluktuierenden Börsenkurven.
Jetzt verkaufen?Ethereum, Solana und Co: Warum Krypto trotz Blockchain-Adoption fallen könnte
Eine Sammlung verschiedener physischer Altcoin-Kryptowährungsmünzen, darunter Ethereum, Solana, Dogecoin und Cardano, die auf einer reflektierenden schwarzen Oberfläche angezeigt werden.
Staking unter der LupeKrypto-Staking 2026: Welche Renditen wirklich realistisch sind und wo Gefahren lauern
Aktuelle ZahlenTokenisierung: Warum der RWA-Markt derzeit trotz Krypto-Schwäche rasant wächst
Aptos
1.06 $
16.52%
Bittensor
305.88 $
14.05%
LayerZero
2.18 $
12.12%
Artificial Superintelligence Alliance
0.230390 $
11.39%
Render
1.75 $
10.27%
World Liberty Financial
0.105454 $
10.07%
​​Stable
0.027105 $
8.47%
Provenance Blockchain
0.014953 $
8.37%
Quant
74.09 $
7.79%
Kaspa
0.036672 $
7.77%
Siren
1.03 $
-62.95%
JUST
0.059613 $
-4.76%
MemeCore
1.74 $
-3.35%
Monero
344.15 $
-3.06%
Polkadot
1.41 $
-0.44%
Ondo US Dollar Yield
1.12 $
-0.36%
Aster
0.660049 $
-0.33%
Usual USD
0.994928 $
-0.07%
TrueUSD
0.998953 $
-0.04%
Dai
0.999773 $
-0.03%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren