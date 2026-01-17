Der Bitcoin-Kurs steigt über 95.000 US-Dollar und Krypto-Anleger hoffen auf neue Allzeithochs 2026. Warum es ein bitteres Erwachen geben könnte.

Auf fast 98.000 US-Dollar kletterte der Bitcoin-Kurs am Mittwochabend, ein mehr als 20-prozentiger Kursanstieg im Vergleich zum Novembertief. Dennoch lässt der neue Report von CryptoQuant wenig Spielraum für Optimismus: “Der jüngste Preisanstieg von Bitcoin entspricht dem historischen Profil einer Bärenmarkt-Rallye”.

Unter einer “Bärenmarkt-Rallye” versteht man eine starke Kurserholung, die allerdings innerhalb eines allgemeinen Abwärtstrends auftritt und nichts an der zugrunde liegenden rückläufigen Struktur des Marktes ändert. Ein ähnliches Muster gab es laut den Krypto-Analysten bereits im Jahr 2022.

“Der Kurs nähert sich dem 365-Tage-Moving-Average, hat diesen jedoch noch nicht zurückerobert. Derzeit liegt dieser bei etwa 101.000 US-Dollar, einem Niveau, das historisch gesehen als Regimegrenze fungiert”, so der Report. Frühere Bärenzyklen zeigen wiederholte Ablehnungen in der Nähe dieser Schwelle – dann folgen neue Kursverluste.

Zwar hätten sich die Nachfragebedingungen zuletzt geringfügig verbessert, doch sie seien weiterhin schwach. “US-Spot-Indikatoren wie die Coinbase-Prämie wurden kurzzeitig positiv, während die Bitcoin ETFs nach dem Verkauf von rund 54.000 BTC im November lediglich eine Pause bei den Nettoverkäufen einlegten”.

Von nachhaltiger Akkumulation könne noch keine Rede sein, obwohl die Indexfonds von BlackRock, Fidelity und Co. in dieser Handelswoche insgesamt 1,42 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen verzeichneten. Zwei Jahre nach ihrem Handelsstart verwalten sie rund 7,2 Prozent aller zirkulierenden Bitcoin.

Eine weitere beunruhigende On-Chain-Metrik: Die Bitcoin-Zuflüsse an die Krypto-Börsen haben nach der jüngsten Rallye erheblich zugenommen und mit einem Sieben-Tage-Durchschnitt von rund 39.000 BTC den höchsten Stand seit Ende November erreicht. Das könnte einen wachsenden Verkaufsdruck signalisieren.

Deutlich positiver fällt ein Report von Binance Research aus, der im neuen Jahr einen “strategischen Wendepunkt für Krypto” erwartet. Vor allem könnte sich die Nutzung hin zu nationalen und institutionellen Reservefunktionen ausweiten. Laut Polymarket liegt die Chance dafür, dass der BTC-Kurs 2026 über 130.000 US-Dollar steigt, aktuell bei 42 Prozent.

