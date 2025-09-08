App herunterladen
Neue Handelsmöglichkeiten Backpack: Krypto-Börse startet mit reguliertem Perpetuals-Handel in Europa

Die Handelsplattform für Kryptowährungen launcht für europäische Trader den Handel mit den im Krypto-Space so beliebten Perpetual Futures.

Johannes Dexl
Hyperliquid-Kurs50.76 $7.40 %
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | Backpack EU ist der europäische Arm von Backpack Exchange
  • Ab sofort können europäische Nutzer der Krypto-Börse Backpack Perpetual Futures in einem vollständig regulierten Umfeld handeln. Seit dem Jahr 2024 ist Backpack bereits in über 150 Ländern vertreten und wickelt ein Handelsvolumen von 170 Milliarden US-Dollar ab.
  • Der Start folgt auf die Übernahme von FTX EU Ltd durch Backpack Anfang 2025 sowie die Abwicklung der Forderungen von FTX EU-Kunden seit Mai dieses Jahres.
  • Backpack-CEO Armani Ferrante erklärt: “Nachdem wir die ehemaligen FTX EU-Kunden entschädigt haben, bieten wir nun eine der ersten vollständig regulierten Krypto-Derivateplattformen Europas an.”
  • Weiter sagt er: “Wir treten in den EU-Markt ein, zu einem Zeitpunkt, an dem Regulierung klarer wird, Institutionen Krypto zunehmend adoptieren – und es gleichzeitig an regulierten Handelsplätzen mangelt.”
  • Unter einer MiFID-II-Lizenz bietet Backpack EU über 40 Handelspaare mit bis zu 10-fachem Hebel an.
  • Perps, oder Perpetual Futures, sind unbefristete Krypto-Derivate, die wie Futures funktionieren, aber kein Ablaufdatum haben.
  • Trader können damit auf steigende oder fallende Kurse setzen, ohne die zugrunde liegende Kryptowährung zu besitzen. Ein spezieller Funding-Mechanismus sorgt dafür, dass der Preis des Perps eng an den Spotpreis der Kryptowährung gekoppelt bleibt.
  • Das Krypto-Projekt Hyperliquid konnte die Begeisterung für den Sektor seit dem Launch des nativen Tokens nochmals befeuern. Arthur Hayes prognostizierte für HYPE jüngst mehr als eine Verhundertfachung.
