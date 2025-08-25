- Grayscale Investments – einer der größten Asset-Manager im Krypto-Space – hat bei der U.S. Securities and Exchange Commission eine Registrierungserklärung eingereicht, um den bestehenden Avalanche Trust in einen öffentlich gehandelten Spot ETF an der Nasdaq umzuwandeln.
- Gemäß dem S-1 würden Erstellungen und Rücknahmen über autorisierte Teilnehmer in bar erfolgen, wobei Coinbase Prime-Brokerage-Dienste rund um die Spot-AVAX-Ausführung und -Verwahrung bereitstellt. BNY Mellon ist als Verwalter vorgesehen.
- Grayscale erklärt, dass der Avalanche-Trust ein passives Vehikel bleiben wird, das den Preis von AVAX widerspiegeln soll. Zudem soll Staking implementiert und die damit einhergehende Rendite ausgeschüttet werden.
- Der Emittent geht davon aus, dass bis zu 85 Prozent der AVAX des Trusts jederzeit gestaket werden können. Leverage wird dagegen nicht eingesetzt.
- Avalanche ist eine Layer-1-Blockchain, die für ihre “Subnets”-Architektur bekannt ist. Nasdaq reichte bereits 19b-4-Dokumente bei der SEC ein, um Anteile des von Grayscale vorgeschlagenen Avalanche ETF zu notieren und zu handeln.
- Im Bullenmarkt der Jahre 2020 und 2021 zählte AVAX mit anderen Layer-1-Coins wie SOL zu den größten Gewinnern. Ob dies auch in Zukunft der Fall sein könnte, lest ihr hier: Die wichtigsten Markt-Trends 2025.
