Staking inklusive Avalanche: Grayscale reicht Antrag bei SEC ein, um AVAX-Trust in einen Spot-ETF umzuwandeln

Der Investmentfirma Grayscale reicht bei der US-Wertpapierbehörde einen Antrag ein, um seinen Avalanche-Trust umzuwandeln. Die Hintergründe.

Johannes Dexl
Avalanche-Kurs24.31 $-4.42 %
Avalanche (AVAX) Kryptowährung Logo zentriert über einem unscharfen Hintergrund eines Finanzdiagramms mit blauen und grünen Avalanche Candlestick-Graphen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | AVAX-Anleger hatten in den letzten Jahren nicht viel zu lachen – mit dem ETF könnte sich dies ändern
  • Grayscale Investments – einer der größten Asset-Manager im Krypto-Space – hat bei der U.S. Securities and Exchange Commission eine Registrierungserklärung eingereicht, um den bestehenden Avalanche Trust in einen öffentlich gehandelten Spot ETF an der Nasdaq umzuwandeln.
  • Gemäß dem S-1 würden Erstellungen und Rücknahmen über autorisierte Teilnehmer in bar erfolgen, wobei Coinbase Prime-Brokerage-Dienste rund um die Spot-AVAX-Ausführung und -Verwahrung bereitstellt. BNY Mellon ist als Verwalter vorgesehen.
  • Grayscale erklärt, dass der Avalanche-Trust ein passives Vehikel bleiben wird, das den Preis von AVAX widerspiegeln soll. Zudem soll Staking implementiert und die damit einhergehende Rendite ausgeschüttet werden.
  • Der Emittent geht davon aus, dass bis zu 85 Prozent der AVAX des Trusts jederzeit gestaket werden können. Leverage wird dagegen nicht eingesetzt.
  • Avalanche ist eine Layer-1-Blockchain, die für ihre “Subnets”-Architektur bekannt ist. Nasdaq reichte bereits 19b-4-Dokumente bei der SEC ein, um Anteile des von Grayscale vorgeschlagenen Avalanche ETF zu notieren und zu handeln.
  • Im Bullenmarkt der Jahre 2020 und 2021 zählte AVAX mit anderen Layer-1-Coins wie SOL zu den größten Gewinnern. Ob dies auch in Zukunft der Fall sein könnte, lest ihr hier: Die wichtigsten Markt-Trends 2025.
