App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Sicher & Reguliert
Wenn Krypto, dann Bitpanda
3.96 T $
Bitcoin-Kurs112,550.00 $-0.51%
Ethereum-Kurs4,176.33 $-0.83%
XRP-Kurs2.88 $0.34%
Cardano-Kurs0.815627 $-1.02%
Solana-Kurs210.55 $-4.32%
Dogecoin-Kurs0.240096 $-0.68%
BNB-Kurs1,019.90 $1.75%
Polkadot-Kurs4.04 $0.15%
IOTA-Kurs0.172010 $0.13%
Official Trump-Kurs7.69 $-0.19%
TRON-Kurs0.337718 $-0.81%
Stellar-Kurs0.368403 $-0.70%

Crypto Wealth Report Anzahl der Krypto-Millionäre steigt auf Rekordstand

Die Zahl der Krypto-Millionäre ist 2025 um 40 Prozent gestiegen. Besonders Bitcoin und steigende ETF-Zuflüsse haben diese Entwicklung begünstigt.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs112,550.00 $-0.51 %
Bitcoin kaufen
Zwei Personen stoßen mit Sektgläsern auf die Krypto-Millionäre und den Rekordstand von 2025 an, vor einem dunklen, unscharfen Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | 2025 war bisher ein gutes Jahr für Krypto-Millionäre
  • Es sind gute Zeiten für wohlhabende Krypto-Investoren. Dem aktuellen „Crypto Wealth Report“ von Henley & Partners nach ist die Zahl der Krypto-Millionäre zwischen Juli 2024 und Juni 2025 um 40 Prozent auf einen Rekordwert von 241.700 Personen gestiegen.
  • Insbesondere der Bitcoin-Kursanstieg habe zu der Entwicklung beigetragen: Die Zahl der Bitcoin-Millionäre wuchs im selben Zeitraum um 70 Prozent auf 145.100.
  • Auch jenseits der Millionärsgrenze zeigen sich deutliche Zuwächse. Die Zahl der Krypto-Anleger mit einem Vermögen über 100 Millionen US-Dollar nahm um 38 Prozent zu und liegt nun bei rund 450. Gleichzeitig wuchs die Gruppe der Krypto-Milliardäre um 29 Prozent auf 36.
  • Henley & Partners führt den Anstieg vor allem auf eine zunehmende institutionelle Beteiligung zurück. In diesem Zeitraum sind die Zuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs von 37,3 Milliarden US-Dollar auf 60,6 Milliarden gestiegen, während sich die Mittel in Spot-ETH-ETFs vervierfacht haben und nun 13,4 Milliarden US-Dollar betragen.
  • Während der Zuwachs im Millionärssegment deutlich ist, stieg die Gesamtzahl der Kryptonutzer im selben Zeitraum lediglich um fünf Prozent auf rund 590 Millionen. Damit hat sich die Vermögenskonzentration in der Krypto-Industrie weiter verstärkt.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins im Minus: Letzte Chance vor Uptober?

Quellen

Crypto Wealth Report 2025 | Henley & Partners

Börsen- & Broker-Vergleich – Test & Erfahrungsberichte 2025
In unseren BTC-ECHO Reviews vergleichen wir rund 70 Krypto-Börsen und -Broker. Entdecke über 7.000 Erfahrungsberichte von echten Nutzerinnen und Nutzern und finde die für dich am besten geeignete Trading-Plattform.
Jetzt zum Börsen- & Broker-Vergleich 2025

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Redner steht auf der Bühne einer Bitcoin 2025-Veranstaltung, während im Hintergrund auf großen Bildschirmen NAKAMOTO PRESENTS bitcoin 2025 zu sehen ist - Arthur Hayes und andere führende Bitcoin-Experten werden ihre Visionen für die Zukunft vorstellen.
Bitcoin aktuellArthur Hayes: Steigt Bitcoin bis 2028 auf 3,4 Millionen US-Dollar?
Eine goldene Solana-Kryptowährungsmünze steht aufrecht auf einem Stapel ähnlicher Münzen, mit dem verschwommenen Solana-Logo im Hintergrund.
KursanalyseSolana (SOL): Eine zeitnahe Richtungsentscheidung droht
Ein Smartphone mit automatisch gespeichertem Entwurf zeigt das Logo der Kryptowährung Polkadot vor einem digitalen Börsenticker-Bildschirm.
On-Chain-YieldPendle: DeFi-Protokoll nimmt 500-Billionen-Dollar-Markt für Zinsderivate ins Visier
Aster
2.30 $
36.35%
Immutable
0.747295 $
9.17%
Quant
97.98 $
5.58%
Flare
0.024886 $
4.45%
Pi Network
0.287143 $
4.01%
Sky
0.068835 $
3.95%
Monero
300.73 $
2.14%
Aave
276.84 $
2.13%
Mantle
1.80 $
1.92%
BNB
1,019.90 $
1.75%
Kinetiq Staked HYPE
42.49 $
-12.97%
Provenance Blockchain
0.039327 $
-10.20%
Hyperliquid
43.83 $
-10.04%
Jito Staked SOL
259.29 $
-4.33%
Solana
210.55 $
-4.32%
Cronos
0.206630 $
-3.96%
Story
12.73 $
-3.85%
Binance Staked SOL
226.16 $
-3.85%
NEAR Protocol
3.00 $
-3.30%
Bonk
0.000020 $
-3.27%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren