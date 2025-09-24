- Es sind gute Zeiten für wohlhabende Krypto-Investoren. Dem aktuellen „Crypto Wealth Report“ von Henley & Partners nach ist die Zahl der Krypto-Millionäre zwischen Juli 2024 und Juni 2025 um 40 Prozent auf einen Rekordwert von 241.700 Personen gestiegen.
- Insbesondere der Bitcoin-Kursanstieg habe zu der Entwicklung beigetragen: Die Zahl der Bitcoin-Millionäre wuchs im selben Zeitraum um 70 Prozent auf 145.100.
- Auch jenseits der Millionärsgrenze zeigen sich deutliche Zuwächse. Die Zahl der Krypto-Anleger mit einem Vermögen über 100 Millionen US-Dollar nahm um 38 Prozent zu und liegt nun bei rund 450. Gleichzeitig wuchs die Gruppe der Krypto-Milliardäre um 29 Prozent auf 36.
- Henley & Partners führt den Anstieg vor allem auf eine zunehmende institutionelle Beteiligung zurück. In diesem Zeitraum sind die Zuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs von 37,3 Milliarden US-Dollar auf 60,6 Milliarden gestiegen, während sich die Mittel in Spot-ETH-ETFs vervierfacht haben und nun 13,4 Milliarden US-Dollar betragen.
- Während der Zuwachs im Millionärssegment deutlich ist, stieg die Gesamtzahl der Kryptonutzer im selben Zeitraum lediglich um fünf Prozent auf rund 590 Millionen. Damit hat sich die Vermögenskonzentration in der Krypto-Industrie weiter verstärkt.
