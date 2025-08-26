App herunterladen
Bullisher Outperformer Anhaltende Stärke: Hyperliquid stemmt sich gegen Kurskorrektur

Der Altcoin Hyperliquid (HYPE) widersetzt sich dem Abverkauf am Krypto-Markt und taxiert weiter in Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch. Folgende Kursszenarien sind zu beachten

Stefan Lübeck
Hyperliquid-Kurs45.10 $-0.22 %
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Hyperliquid entzieht sich der Schwäche am Krypto-Markt
  • Der Kurs der dezentralen Exchange Hyperliquid (Hype) kann sich in den letzten Tagen erfolgreich gegen den Abverkauf am Krypto-Markt stemmen. Mit drei Prozent Kursplus führt der Altcoin die Liste der wenigen Kursgewinner an.
  • Im Wochenvergleich gewinnt die Kryptowährung um acht Prozentpunkte hinzu und trotzt damit der Kursschwäche im Krypto-Sektor.
  • Hyperliquid untermauerte zuletzt seine Ausnahmestellung und konnte im Vormonat mehr als ein Drittel der Blockchain-Einkünfte auf sich vereinen.
  • Anleger scheinen die Stärke der DEX zu honorieren und konnten den HYPE-Kurs zuletzt oberhalb des Supportbereichs zwischen 42,29 US-Dollar und 41,19 US-Dollar stabilisieren.
  • Solange dieser Bereich verteidigt werden kann, ist der Blick weiter gen Norden gerichtet. Gelingt ein Tagesschlusskurs oberhalb der 46,06 US-Dollar und das Wochenhoch bei 47,35 US-Dollar wird ebenfalls dynamisch überwunden, rückt die letzten Verlaufshochs bei 49,30 US-Dollar wieder in den Blick.
  • Ein Tagesschlusskurs über dieser Kursmarke würde die Zielmarke bei 51,23 US-Dollar in den Fokus rücken.
  • Sollte sich die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) zeitnah von ihrer Kursschwäche lösen können, und Hyperliquid setzt seine Aufwärtsbewegung fort, käme das nächste Kursziel bei 58,59 US-Dollar in den Fokus.
  • Erreicht der HYPE-Kurs mittelfristig diese Zielmarke, würde sich die Chance auf einen Durchmarsch bis an das maximale Kursziel für die kommenden Wochen bei 62,65 US-Dollar weiter erhöhen.
  • Rutscht der Kurs im statistisch schwachen Handelsmonat September nachhaltig unter den Support bei 41,20 US-Dollar ab, dürfte sich die Korrektur bis mindestens 38,97 US-Dollar ausweiten. Die Wahrscheinlichkeit eines Retests des Unterstützungsbereichs um das Monatstief zwischen 36,49 US-Dollar und 35,51 US-Dollar würde in der Folge weiter zunehmen.
  • Hier müssen die Bullen zur Stelle sein, um eine Korrekturausweitung zurück bis an die letzten Zwischentiefs aus dem Handelsmonat Juni abzuwenden. Der Bereich um 31,78 US-Dollar fungiert als Schlüsselzone auf der Unterseite.
  • Zeigt sich Hyperliquid auch hier wider Erwarten schwach und rutscht nachhaltig weiter gen Süden ab, droht ein Abverkauf bis an das Ausbruchslevel vom 21. Mai zwischen 28,45 US-Dollar und 27,03 US-Dollar. Vorerst fungiert dieser Bereich als maximales bearishes Kursziel.
Candlestick-Chart mit mehreren horizontalen orangefarbenen Hyperliquid-Unterstützungs- und -Widerstandszonen, grünen Aufwärtspfeilen, die potenzielle Ausbruchspunkte anzeigen, und roten Abwärtspfeilen für mögliche Rückgänge.
Kursanalyse auf Basis des Wertepaares HYPE/USDT auf Kucoin

Quellen

HYPE/USDT auf Tradingview

