- Der Kurs der dezentralen Exchange Hyperliquid (Hype) kann sich in den letzten Tagen erfolgreich gegen den Abverkauf am Krypto-Markt stemmen. Mit drei Prozent Kursplus führt der Altcoin die Liste der wenigen Kursgewinner an.
- Im Wochenvergleich gewinnt die Kryptowährung um acht Prozentpunkte hinzu und trotzt damit der Kursschwäche im Krypto-Sektor.
- Hyperliquid untermauerte zuletzt seine Ausnahmestellung und konnte im Vormonat mehr als ein Drittel der Blockchain-Einkünfte auf sich vereinen.
- Anleger scheinen die Stärke der DEX zu honorieren und konnten den HYPE-Kurs zuletzt oberhalb des Supportbereichs zwischen 42,29 US-Dollar und 41,19 US-Dollar stabilisieren.
- Solange dieser Bereich verteidigt werden kann, ist der Blick weiter gen Norden gerichtet. Gelingt ein Tagesschlusskurs oberhalb der 46,06 US-Dollar und das Wochenhoch bei 47,35 US-Dollar wird ebenfalls dynamisch überwunden, rückt die letzten Verlaufshochs bei 49,30 US-Dollar wieder in den Blick.
- Ein Tagesschlusskurs über dieser Kursmarke würde die Zielmarke bei 51,23 US-Dollar in den Fokus rücken.
- Sollte sich die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) zeitnah von ihrer Kursschwäche lösen können, und Hyperliquid setzt seine Aufwärtsbewegung fort, käme das nächste Kursziel bei 58,59 US-Dollar in den Fokus.
- Erreicht der HYPE-Kurs mittelfristig diese Zielmarke, würde sich die Chance auf einen Durchmarsch bis an das maximale Kursziel für die kommenden Wochen bei 62,65 US-Dollar weiter erhöhen.
- Rutscht der Kurs im statistisch schwachen Handelsmonat September nachhaltig unter den Support bei 41,20 US-Dollar ab, dürfte sich die Korrektur bis mindestens 38,97 US-Dollar ausweiten. Die Wahrscheinlichkeit eines Retests des Unterstützungsbereichs um das Monatstief zwischen 36,49 US-Dollar und 35,51 US-Dollar würde in der Folge weiter zunehmen.
- Hier müssen die Bullen zur Stelle sein, um eine Korrekturausweitung zurück bis an die letzten Zwischentiefs aus dem Handelsmonat Juni abzuwenden. Der Bereich um 31,78 US-Dollar fungiert als Schlüsselzone auf der Unterseite.
- Zeigt sich Hyperliquid auch hier wider Erwarten schwach und rutscht nachhaltig weiter gen Süden ab, droht ein Abverkauf bis an das Ausbruchslevel vom 21. Mai zwischen 28,45 US-Dollar und 27,03 US-Dollar. Vorerst fungiert dieser Bereich als maximales bearishes Kursziel.
