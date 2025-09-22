- On-Chain-Daten von Whale Alert zeigen, dass 135,54 Millionen XRP im Wert von 397,03 Millionen US-Dollar von einer unbekannten Wallet an eine andere transferiert wurden. Kurz darauf folgte eine weitere Transaktion über 141,81 Millionen XRP im Gegenwert von 415,62 Millionen US-Dollar, ebenfalls zwischen nicht identifizierten Adressen.
- Damit wurden innerhalb eines Tages XRP-Token im Gesamtwert von mehr als 812,6 Millionen US-Dollar verschoben. Diese Wal-Transaktionen deuten nicht zwangsläufig auf einen Verkauf hin. Da die Coins lediglich die Wallet gewechselt haben, kann man davon ausgehen, dass Großinvestoren langfristig an XRP festhalten.
- Auch der Krypto-Analyst AltcoinBale ist bullish. In einem X-Beitrag schreibt er: “Was ich höre, ist verrückt. Die Integration von XRP wird zu einer generationsübergreifenden Vermögensexplosion führen.”
- Die Reaktionen der Community spiegelten eine klare Spaltung wider. Befürworter wie der Nutzer LifeOfFinance erklärten, XRP werde “die Schienen, auf denen das neue Finanzsystem läuft”. Kritische Stimmen wiesen hingegen auf ausbleibende Belege hin. So kommentierte der Nutzer GMan007: “Das höre ich schon seit Jahren.”
- Fakt ist aber: Der XRP-ETF-Start hat bereits jetzt Rekorde gebrochen.
Empfohlenes Video
Fed-Entscheid: Warum diese Solana-Coins jetzt profitieren können!
Quellen
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+