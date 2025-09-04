App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.96 T $
Bitcoin-Kurs109,947.00 $-1.36%
Ethereum-Kurs4,343.90 $-2.05%
XRP-Kurs2.82 $-1.52%
Cardano-Kurs0.810334 $-3.12%
Solana-Kurs205.52 $-2.58%
Dogecoin-Kurs0.213560 $-1.71%
BNB-Kurs846.04 $-1.41%
Polkadot-Kurs3.76 $-2.54%
IOTA-Kurs0.183037 $-3.35%
Official Trump-Kurs8.29 $-1.38%
TRON-Kurs0.337508 $-0.82%
Stellar-Kurs0.356858 $-2.07%

Cycle-Top im Oktober? On-Chain-Analyst: Bitcoin “könnte im Bärenmarkt 2026 auf unter 50.000 US-Dollar fallen”

Bitcoin kann sich derzeit nicht zu einem kurstechnischen Trend bekennen. Ein Krypto-Unternehmer zeichnete nun ein besonders bärisches Szenario.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs109,947.00 $-1.36 %
Bitcoin kaufen
Eine physische Bitcoin-Münze steht aufrecht zwischen anderen, mit einer roten, abwärts gerichteten Kurve im unscharfen Hintergrund, die die Stimmung eines Bärenmarktes einfängt und einen Wertverfall im Jahr 2026 signalisiert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Vier-Jahres-Zyklus-Theorie zufolge könnte Bitcoin bald in einen Bärenmarkt rutschen
  • Nach der Theorie der Vier-Jahres-Zyklen könnte Bitcoin nur noch einen Monat bis zum Bärenmarkt haben. Dies erklärte Joao Wedson, Gründer und CEO der Krypto-Analyseplattform Alphractal, jüngst auf X. Demnach könnte Bitcoin in den nächsten Wochen noch auf über 140.000 US-Dollar in die Höhe schnellen und dann im Oktober seinen Cycle-Peak erreichen.
  • Wedson gibt jedoch zu, dass sich dieser Zyklus dank der Präsenz großer institutioneller Anleger und der Adoption von Bitcoin durch das traditionelle Finanzsystem deutlich von anderen Zyklen zuvor unterscheidet: “Die eigentliche Frage ist, ob dieses Fraktal angesichts der massiven Spekulation mit ETFs und der wachsenden institutionellen Nachfrage verlässlich bleibt”.
  • Der Analyst sei gespannt, “ob die neue Welle von Krypto-Enthusiasten mit ihrer Behauptung Recht hat, dass der Vier-Jahres-Zyklus vorbei ist und Bitcoin nun endlos steigend wird”. Alternativ könnte 2025 “der letzte Atemzug vor einer scharfen Korrektur sein”. Im folgenden Bärenmarkt könnte BTC 2026 ihm zufolge auf unter 50.000 US-Dollar fallen.
  • Bereits seit etlichen Monaten ranken sich Gerüchte um ein mögliches Ende des Vier-Jahres-Zyklus. Als größter Treiber gilt die mit jedem Halving abnehmende Bedeutung der halbierten Blockbelohnung. Die Adoption von BTC als Reserve-Asset sowohl von Staaten als auch Unternehmen, regulatorische Lockerungen in den USA und der immer bessere Zugang zum Markt stärken die These weiter.
  • Auch der CEO von On-Chain-Analysehaus Crypto Quant, Ki Young Ju, erklärte vor kurzem: “Die Bitcoin-Zyklus-Theorie ist tot”. Der bisherige Ablauf, bei dem Großanleger während Bärenmärkten akkumulieren und in Bullenmärkten verkaufen, sei laut Ju durch langfristige Haltestrategien von institutionellen Akteuren abgelöst worden.
  • Welche Rolle das Halving im Jahr 2025 wirklich noch spielt und was aktuelle Faktoren über den Bitcoin-Kurs für die kommenden Monate aussagen, lest ihr in dieser Analyse: Warum der Bitcoin-Zyklus nicht mehr funktioniert – und was das für Anleger heißt.
Empfohlenes Video
Bitcoin schwach und Gold stärker als je zuvor – Ist das die Chance?

Quelle

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Stapel von US-Hundertdollarscheinen, umgeben von zahlreichen Krypto-Münzen mit dem Bitcoin-Symbol.
5 Strategien im TestBis 2030 Krypto-Millionär: Fünfstellig rein, siebenstellig raus?
Jerome Powell
Fed könnte Zinsen um 25 Basispunkte senkenZinssenkungen: Wie stark profitiert Bitcoin wirklich?
Ein Stapel Bitcoin-Münzen liegt vor einem Bildschirm, der ein Finanzdiagramm mit roten und blauen Linien anzeigt und die volatile Kursbewegung von Bitcoin verdeutlicht.
KursanalyseBitcoin: Erfolgreicher Turnaround oder lediglich technische Kurserholung
MemeCore
1.36 $
34.08%
Pump.fun
0.004332 $
10.42%
Mantle
1.14 $
2.62%
Four
3.68 $
2.38%
Sky
0.073360 $
2.36%
Provenance Blockchain
0.026567 $
1.58%
sUSDS
1.07 $
0.38%
LEO Token
9.52 $
0.19%
USDtb
1.00 $
0.07%
USDT0
1.00 $
0.05%
World Liberty Financial
0.164307 $
-24.28%
Ondo
0.917930 $
-6.02%
Pudgy Penguins
0.028915 $
-5.95%
Ethena
0.689815 $
-5.83%
Bonk
0.000019 $
-5.30%
Arbitrum
0.489183 $
-3.75%
Hedera
0.212711 $
-3.71%
Artificial Superintelligence Alliance
0.599587 $
-3.65%
Jupiter
0.482410 $
-3.63%
Render
3.36 $
-3.50%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren