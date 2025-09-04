- Nach der Theorie der Vier-Jahres-Zyklen könnte Bitcoin nur noch einen Monat bis zum Bärenmarkt haben. Dies erklärte Joao Wedson, Gründer und CEO der Krypto-Analyseplattform Alphractal, jüngst auf X. Demnach könnte Bitcoin in den nächsten Wochen noch auf über 140.000 US-Dollar in die Höhe schnellen und dann im Oktober seinen Cycle-Peak erreichen.
- Wedson gibt jedoch zu, dass sich dieser Zyklus dank der Präsenz großer institutioneller Anleger und der Adoption von Bitcoin durch das traditionelle Finanzsystem deutlich von anderen Zyklen zuvor unterscheidet: “Die eigentliche Frage ist, ob dieses Fraktal angesichts der massiven Spekulation mit ETFs und der wachsenden institutionellen Nachfrage verlässlich bleibt”.
- Der Analyst sei gespannt, “ob die neue Welle von Krypto-Enthusiasten mit ihrer Behauptung Recht hat, dass der Vier-Jahres-Zyklus vorbei ist und Bitcoin nun endlos steigend wird”. Alternativ könnte 2025 “der letzte Atemzug vor einer scharfen Korrektur sein”. Im folgenden Bärenmarkt könnte BTC 2026 ihm zufolge auf unter 50.000 US-Dollar fallen.
- Bereits seit etlichen Monaten ranken sich Gerüchte um ein mögliches Ende des Vier-Jahres-Zyklus. Als größter Treiber gilt die mit jedem Halving abnehmende Bedeutung der halbierten Blockbelohnung. Die Adoption von BTC als Reserve-Asset sowohl von Staaten als auch Unternehmen, regulatorische Lockerungen in den USA und der immer bessere Zugang zum Markt stärken die These weiter.
- Auch der CEO von On-Chain-Analysehaus Crypto Quant, Ki Young Ju, erklärte vor kurzem: “Die Bitcoin-Zyklus-Theorie ist tot”. Der bisherige Ablauf, bei dem Großanleger während Bärenmärkten akkumulieren und in Bullenmärkten verkaufen, sei laut Ju durch langfristige Haltestrategien von institutionellen Akteuren abgelöst worden.
- Welche Rolle das Halving im Jahr 2025 wirklich noch spielt und was aktuelle Faktoren über den Bitcoin-Kurs für die kommenden Monate aussagen, lest ihr in dieser Analyse: Warum der Bitcoin-Zyklus nicht mehr funktioniert – und was das für Anleger heißt.
Empfohlenes Video
Bitcoin schwach und Gold stärker als je zuvor – Ist das die Chance?
Quelle
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren
"Kosteneinsparungen von bis zu 90 Prozent"Seturion: Boerse Stuttgart Group launcht erste digitale, paneuropäische Abwicklungsplattform für tokenisierte Assets