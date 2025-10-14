- Der größte europäische Vermögensverwalter Amundi plant die Einführung eines Bitcoin Exchange Traded Note (ETN) im ersten Quartal 2026. Das Produkt soll die Anforderungen der europäischen Krypto-Regulierung MiCA vollständig erfüllen.
- Damit will Amundi Anlegern eine regulierte Möglichkeit bieten, an der Wertentwicklung von Bitcoin teilzuhaben, ohne die Kryptowährung direkt zu halten.
- Wie das Unternehmen am 14. Oktober 2025 mitteilte, wird das neue ETN-Angebot in mehreren europäischen Märkten verfügbar sein. Genaue Details zu Handelsplätzen, Ticker und Liquidität sollen im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Laut Amundi zielt die Einführung darauf ab, institutionellen wie privaten Investoren den Zugang zu Bitcoin innerhalb eines klar geregelten Rahmens zu ermöglichen.
- Mit der MiCA-Regulierung, die ab 2026 vollständig in Kraft tritt, erhalten Emittenten erstmals EU-weit einheitliche Regeln für Krypto-Produkte. Diese legen unter anderem Transparenz- und Anlegerschutzstandards fest. Amundis Schritt gilt daher als weiterer Meilenstein in der Integration digitaler Vermögenswerte in den europäischen Finanzmarkt.
- Marktbeobachter sehen in dem Schritt eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach regulierten Bitcoin-Produkten in Europa. Vergleichbare Angebote existieren bereits von Anbietern wie 21Shares oder Bitwise, die ebenfalls MiCA-konforme Strukturen vorbereiten. Der Amundi-ETN könnte jedoch durch das umfangreiche Vertriebsnetz des französischen Asset Managers eine größere Reichweite erzielen.
- Mit 2,2 Billionen Euro Assets Under Management (AUM) ist Amundi der größte Assetmanager Europas.
- Wer über Vermögensverwalter wie Amundi in Bitcoin investiert, profitiert zwar von der Kursentwicklung, besitzt jedoch keine eigenen Bitcoin. Um Bitcoins Vorteile wie die Zensurresistenz zu erhalten, sollte daher auf regulierten und seriösen Plattformen wie Bitpanda investieren.
