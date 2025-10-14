App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
4.06 T $
Bitcoin-Kurs111,445.00 $-2.40%
Ethereum-Kurs3,974.78 $-2.52%
XRP-Kurs2.46 $-4.55%
Cardano-Kurs0.678442 $-3.89%
Solana-Kurs195.56 $1.30%
Dogecoin-Kurs0.199268 $-3.31%
BNB-Kurs1,171.17 $-9.37%
Polkadot-Kurs3.15 $-4.11%
IOTA-Kurs0.146093 $-6.27%
Official Trump-Kurs6.22 $-1.37%
TRON-Kurs0.311584 $-2.87%
Stellar-Kurs0.328957 $-3.94%

Größter Assetmanager Europas Amundi bringt Bitcoin-ETN auf den europäischen Markt

Der französische Vermögensverwalter Amundi kündigt den Start eines Bitcoin-ETN für Anfang 2026 an. Das Produkt soll unter den EU-Krypto-Regularien (MiCA) laufen und institutionellen wie privaten Anlegern einen regulierten Zugang zu Bitcoin bieten.

David Scheider
Teilen
Bitcoin-Kurs111,445.00 $-2.40 %
Bitcoin kaufen
Das Äußere eines Bürogebäudes von Amundi Asset Management mit dem Firmenschild, das durch einige unscharfe Äste sichtbar ist, spiegelt die aktive Rolle des Unternehmens auf dem europäischen Markt wider, da neue MiCA-Regeln und Bitcoin-ETN-Trends die Finanzlandschaft prägen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Amundi steigt ins Bitcoin-Geschäft ein
  • Der größte europäische Vermögensverwalter Amundi plant die Einführung eines Bitcoin Exchange Traded Note (ETN) im ersten Quartal 2026. Das Produkt soll die Anforderungen der europäischen Krypto-Regulierung MiCA vollständig erfüllen.
  • Damit will Amundi Anlegern eine regulierte Möglichkeit bieten, an der Wertentwicklung von Bitcoin teilzuhaben, ohne die Kryptowährung direkt zu halten.
  • Wie das Unternehmen am 14. Oktober 2025 mitteilte, wird das neue ETN-Angebot in mehreren europäischen Märkten verfügbar sein. Genaue Details zu Handelsplätzen, Ticker und Liquidität sollen im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Laut Amundi zielt die Einführung darauf ab, institutionellen wie privaten Investoren den Zugang zu Bitcoin innerhalb eines klar geregelten Rahmens zu ermöglichen.
  • Mit der MiCA-Regulierung, die ab 2026 vollständig in Kraft tritt, erhalten Emittenten erstmals EU-weit einheitliche Regeln für Krypto-Produkte. Diese legen unter anderem Transparenz- und Anlegerschutzstandards fest. Amundis Schritt gilt daher als weiterer Meilenstein in der Integration digitaler Vermögenswerte in den europäischen Finanzmarkt.
  • Marktbeobachter sehen in dem Schritt eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach regulierten Bitcoin-Produkten in Europa. Vergleichbare Angebote existieren bereits von Anbietern wie 21Shares oder Bitwise, die ebenfalls MiCA-konforme Strukturen vorbereiten. Der Amundi-ETN könnte jedoch durch das umfangreiche Vertriebsnetz des französischen Asset Managers eine größere Reichweite erzielen.
  • Mit 2,2 Billionen Euro Assets Under Management (AUM) ist Amundi der größte Assetmanager Europas.
  • Wer über Vermögensverwalter wie Amundi in Bitcoin investiert, profitiert zwar von der Kursentwicklung, besitzt jedoch keine eigenen Bitcoin. Um Bitcoins Vorteile wie die Zensurresistenz zu erhalten, sollte daher auf regulierten und seriösen Plattformen wie Bitpanda investieren.
Empfohlenes Video
Nach dem Crash: Wer kauft jetzt Bitcoin?

Quelle

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Bitcoin-Münze steht aufrecht zwischen verstreuten Münzen mit einer roten, abwärts gerichteten Grafik im unscharfen Hintergrund, die den Rückgang des Kryptowertes hervorhebt.
Liquidations-SchockDas steckt hinter dem größten Krypto-Ausverkauf aller Zeiten
Verschiedene physische Münzen, die verschiedene Kryptowährungen repräsentieren, darunter Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple und andere beliebte Altcoins, sind auf einer hellblauen Oberfläche angeordnet.
Krypto-Reichtum oder Bankrott?Altcoin-Season 2025: Diese Fehler kosten Anleger viel Geld
Eine Person hält ein Smartphone, auf dem ein Aktienchart angezeigt wird, während sie mit der anderen Hand einen Einweg-Kaffeebecher umklammert.
Die Wall Street in der WalletWelche Möglichkeiten bieten tokenisierte Aktien?
Bittensor
449.24 $
10.36%
Figure Heloc
0.998454 $
2.36%
Binance Staked SOL
209.91 $
2.02%
Jito Staked SOL
241.58 $
1.48%
Solana
195.56 $
1.30%
PAX Gold
4,140.66 $
1.30%
Story
6.35 $
1.18%
Avalanche
22.47 $
1.00%
Tether Gold
4,128.08 $
0.91%
Provenance Blockchain
0.035080 $
0.32%
Mantle
1.86 $
-10.70%
Wrapped BNB
1,170.51 $
-9.64%
BNB
1,171.17 $
-9.37%
Zcash
227.07 $
-8.01%
Aster
1.35 $
-6.82%
Pump.fun
0.003804 $
-6.10%
Cronos
0.159337 $
-5.96%
Sky
0.060940 $
-5.66%
Flare
0.019137 $
-5.28%
Hyperliquid
38.12 $
-5.16%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren