720 Millionen XRP in drei Tagen gekauft

- Onchain-Daten zeigen umfangreiche XRP-Käufe durch langfristige Investoren in den vergangenen Tagen. Zwischen dem 9. und dem 11. Januar 2026 erhöhten entsprechende Wallets ihre Bestände um insgesamt 720 Millionen Token. Der aktuelle Gegenwert beläuft sich auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar.
- Allein am 11. Januar belief sich der Nettozufluss auf 242 Millionen XRP, wie Daten von Glassnode zeigen. Der Anstieg folgt auf eine dreimonatige Phase, in der Long-Term Holder ihre Wallet-Bestände kontinuierlich reduziert haben.
- Der XRP-Kurs zeigte während der Akkumulationsphase keine größere Reaktion. In den vergangenen sieben Tagen bewegte sich der Preis in einer Spanne zwischen 2,03 und 2,34 US-Dollar. Auffällig ist der Zeitpunkt der Käufe, da es zuletzt keine marktbewegenden Nachrichten gab.
- Zu Zuflüssen kam es parallel auch bei den XRP ETFs. Während der Markt zuletzt eher schwächelte und es bei Bitcoin- und Ethereum-Produkten zu Abflüssen kam, konnte sich der Ripple-Coin gegen den Trend stemmen. Welche Kursaussichten sich daraus ergeben, erfahrt ihr hier: XRP ETFs explodieren: Rekordvolumen und Millionen-Zuflüsse trotz Marktkrise
- Der XRP-Kurs ist stark ins Jahr 2026 gestartet, hat in den vergangenen sieben Tagen aber wieder Federn gelassen. Aktuell notiert XRP bei 2,10 US-Dollar und hat auf Wochensicht rund zwölf Prozent eingebüßt. Welche Signale Order-Flow-Daten derzeit senden und was langfristige Akkumulation über die Marktstimmung verrät, erfahrt ihr hier: XRP-Kurs mit starkem Jahresstart – wie nachhaltig ist der Anstieg?
Empfohlenes Video
Trump vs. Fed – Welche Folgen hat der Machtkampf für Bitcoin?
Quellen
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+