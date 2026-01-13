App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Starte mit 3 Mio. PEPE
Jetzt bei Bitvavo anmelden und Bonus sichern
3.22 T $
Bitcoin-Kurs93,988.00 $2.45%
Ethereum-Kurs3,207.91 $3.14%
XRP-Kurs2.12 $2.49%
BNB-Kurs941.63 $3.84%
Solana-Kurs143.71 $2.04%
TRON-Kurs0.303989 $1.60%
Dogecoin-Kurs0.143692 $4.07%
Cardano-Kurs0.407640 $3.76%
Zcash-Kurs396.90 $-2.31%
Hyperliquid-Kurs24.92 $4.65%
Chainlink-Kurs13.64 $3.60%
Ripple-Investoren im Rausch 

720 Millionen XRP in drei Tagen gekauft

XRP-Investoren haben ihre Bestände zuletzt deutlich erhöht. Onchain-Daten zeigen Zuflüsse von 720 Millionen Token in nur drei Tagen.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs93,988.00 $2.45 %
Bitcoin kaufen
Zu sehen ist eine Münze der Kryptowährung XRP, die vor einem Stapel weiterer Münzen steht , vor einem Chart als Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Was hat den XRP-Kaufrausch ausgelöst?
  • Onchain-Daten zeigen umfangreiche XRP-Käufe durch langfristige Investoren in den vergangenen Tagen. Zwischen dem 9. und dem 11. Januar 2026 erhöhten entsprechende Wallets ihre Bestände um insgesamt 720 Millionen Token. Der aktuelle Gegenwert beläuft sich auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar.
  • Allein am 11. Januar belief sich der Nettozufluss auf 242 Millionen XRP, wie Daten von Glassnode zeigen. Der Anstieg folgt auf eine dreimonatige Phase, in der Long-Term Holder ihre Wallet-Bestände kontinuierlich reduziert haben.
  • Der XRP-Kurs zeigte während der Akkumulationsphase keine größere Reaktion. In den vergangenen sieben Tagen bewegte sich der Preis in einer Spanne zwischen 2,03 und 2,34 US-Dollar. Auffällig ist der Zeitpunkt der Käufe, da es zuletzt keine marktbewegenden Nachrichten gab.
  • Zu Zuflüssen kam es parallel auch bei den XRP ETFs. Während der Markt zuletzt eher schwächelte und es bei Bitcoin- und Ethereum-Produkten zu Abflüssen kam, konnte sich der Ripple-Coin gegen den Trend stemmen. Welche Kursaussichten sich daraus ergeben, erfahrt ihr hier: XRP ETFs explodieren: Rekordvolumen und Millionen-Zuflüsse trotz Marktkrise
  • Der XRP-Kurs ist stark ins Jahr 2026 gestartet, hat in den vergangenen sieben Tagen aber wieder Federn gelassen. Aktuell notiert XRP bei 2,10 US-Dollar und hat auf Wochensicht rund zwölf Prozent eingebüßt. Welche Signale Order-Flow-Daten derzeit senden und was langfristige Akkumulation über die Marktstimmung verrät, erfahrt ihr hier: XRP-Kurs mit starkem Jahresstart – wie nachhaltig ist der Anstieg?
Empfohlenes Video
Trump vs. Fed – Welche Folgen hat der Machtkampf für Bitcoin?

Quellen

XRP-Transfers | X

Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Stapel Solana-Kryptowährungsmünzen wird vor einem unscharfen Candlestick-Diagramm angezeigt, das auf die jüngsten Bewegungen des SOL-Kurses hinweist.
KursanalyseSolana-Prognose: Darum mehren sich die Zeichen für einen Kursausbruch
Eine physische Darstellung einer Ethereum-Münze wird zwischen anderen Münzen platziert, wobei ein digitales Finanzdiagramm mit grünen und rosafarbenen Kerzenleuchtern im unscharfen Hintergrund die Präsenz von Ethereum auf dem Kryptomarkt hervorhebt.
On-Chain-AnalyseEthereum-Kurs vor der Entscheidung: Neue Stärke oder fataler Trendbruch?
Das Bild zeigt einen Mann und eine Bitcoin-Münze
Schutz vor BörsenrisikenHardware Wallet statt Börse: Wer kontrolliert dein Geld?
Story
3.71 $
27.62%
Internet Computer
3.54 $
12.29%
Monero
665.95 $
9.18%
NEAR Protocol
1.84 $
8.85%
Polkadot
2.24 $
8.08%
Aptos
1.92 $
7.95%
Worldcoin
0.602903 $
6.97%
Sky
0.059467 $
6.81%
World Liberty Financial
0.179925 $
6.62%
Arbitrum
0.215924 $
6.55%
Provenance Blockchain
0.019924 $
-10.90%
Canton
0.145820 $
-4.28%
MemeCore
1.61 $
-3.90%
Zcash
396.90 $
-2.31%
Render
2.38 $
-1.44%
Midnight
0.066618 $
-1.13%
Bitcoin Cash
613.96 $
-0.93%
PAX Gold
4,601.89 $
-0.51%
Tether Gold
4,594.01 $
-0.42%
Falcon USD
0.996186 $
-0.11%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren