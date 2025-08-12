- Der norwegische Staatsfonds Norges Bank Investment Management (NBIM) hat seine indirekte Bitcoin-Position im laufenden Jahr deutlich ausgebaut.
- Laut Daten des Krypto-Analyseunternehmens K33 Research stieg das Engagement bis Mitte 2025 um 192 Prozent auf 7.161 Bitcoin. Zum Vergleich: Im Juni 2024 lag der Bestand noch bei 2.446 BTC.
- Bei einem aktuellen Kurs von rund 119.000 US-Dollar pro Bitcoin beläuft sich der Wert des Engagements auf etwa 852 Millionen US-Dollar.
- “Das ist mein Lieblingschart, sobald der weltweit größte Staatsfonds seine Bestände offenlegt. Er zeigt effizient, dass Bitcoin – gewollt oder nicht – seinen Weg in jedes gut diversifizierte Portfolio findet“, erklärte Vetle Lunde, Head of Research bei K33.
- Lunde führt den Anstieg vor allem auf höhere Positionen in börsennotierten Bitcoin-Treasury-Unternehmen wie Strategy (ehemals MicroStrategy) und Marathon Digital zurück.
- Der norwegische Staatsfonds ist einer der größten Staatsfonds der Welt. Er verwaltet ein Vermögen von über 1,6 Billionen US-Dollar und investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien.
