Fast 7.200 BTC Norwegischer Staatsfonds steigert Bitcoin-Investment um 192 Prozent

Der norwegische Staatsfonds NBIM steigert seine Bitcoin-Bestände auf 7.161 BTC – ein Plus von 192 Prozent im Jahresvergleich.

Dominic Döllel
Beitragsbild: Shutterstock

 | Der norwegische Staatsfonds kauft Bitcoin nur indirekt
  • Der norwegische Staatsfonds Norges Bank Investment Management (NBIM) hat seine indirekte Bitcoin-Position im laufenden Jahr deutlich ausgebaut.
  • Laut Daten des Krypto-Analyseunternehmens K33 Research stieg das Engagement bis Mitte 2025 um 192 Prozent auf 7.161 Bitcoin. Zum Vergleich: Im Juni 2024 lag der Bestand noch bei 2.446 BTC.
  • Bei einem aktuellen Kurs von rund 119.000 US-Dollar pro Bitcoin beläuft sich der Wert des Engagements auf etwa 852 Millionen US-Dollar.
  • “Das ist mein Lieblingschart, sobald der weltweit größte Staatsfonds seine Bestände offenlegt. Er zeigt effizient, dass Bitcoin – gewollt oder nicht – seinen Weg in jedes gut diversifizierte Portfolio findet“, erklärte Vetle Lunde, Head of Research bei K33.
  • Lunde führt den Anstieg vor allem auf höhere Positionen in börsennotierten Bitcoin-Treasury-Unternehmen wie Strategy (ehemals MicroStrategy) und Marathon Digital zurück.
  • Der norwegische Staatsfonds ist einer der größten Staatsfonds der Welt. Er verwaltet ein Vermögen von über 1,6 Billionen US-Dollar und investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien.
  • Wie viel BTC die weltweit größten Staatsfonds mit einem Prozent ihres Vermögens kaufen könnten, lest ihr hier: 1 Prozent in Bitcoin: Das passiert, wenn die weltweit größten Staatsfonds investieren.
