Investoren wetten auf einen fallenden XRP-Kurs, doch der könnte ihnen ein Schnippchen schlagen. Wiederholt sich ein bekanntes Muster?

XRP vor der Trendwende? Warum der Kurs jetzt steigen könnte

XRP vor der Trendwende? Warum der Kurs jetzt steigen könnte

Während sich der breite Krypto-Markt weiterhin schwer tut, zeigt sich der Ripple Coin vergleichsweise stabil. Auf Wochensicht legt XRP rund sieben Prozent zu. Rückenwind kommt dabei nicht nur aus dem Chart, sondern auch von den Derivatemärkten.

Eine aktuelle Analyse von CryptoQuant verweist auf ein auffälliges Signal bei den Funding-Rates auf Binance. Seit Jahresbeginn 2026 notieren diese überwiegend im negativen Bereich. Das deute darauf hin, dass sich viele Trader zunehmend bärisch positioniert haben. “Wenn sich die Mehrheit der Marktteilnehmer in dieselbe Richtung positioniert, entsteht häufig eine asymmetrische Marktsituation, dieser Konsens wird oft zu spät erreicht”, heißt es in der Analyse.

Trotz einer Korrektur von zeitweise rund 60 Prozent setzen viele Trader weiter auf fallende Kurse. In der Vergangenheit war das jedoch kein verlässliches Signal. Im Gegenteil: Bei einer ähnlichen Ausgangslage drehte XRP deutlich nach oben und stieg von rund 1,60 auf 3,60 US-Dollar um 127 Prozent. Gleichzeitig mahnt CryptoQuant zur Vorsicht: Das übergeordnete Marktumfeld bleibe vor allem für Altcoins herausfordernd. Entsprechend richtet sich der Blick auf die aktuelle charttechnische Lage.

XRP verbessert kurzfristige Struktur

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich XRP zwischen 1,39 US-Dollar auf der Unter- und 1,46 US-Dollar auf der Oberseite (Basis: Vier-Stunden-Chart). Der aktuelle XRP-Kurs liegt bei 1,43 US-Dollar und damit über dem Vortageswert von 1,40 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 88,4 Milliarden US-Dollar.

Technisch notiert XRP oberhalb des EMA-20, der derzeit bei 1,4048 US-Dollar verläuft. Das spricht kurzfristig für eine stabilisierte Lage. Zudem zeigt die jüngste Struktur ein höheres Hoch bei 1,4664 US-Dollar sowie anschließend steigende Tiefs oberhalb von 1,3928 US-Dollar. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild gegenüber den Vorwochen verbessert.

Wichtige Marken im Überblick

Auf der Unterseite gilt der Bereich um 1,42 US-Dollar als erste Unterstützung. Darunter rückt das jüngste Tief bei 1,39 US-Dollar in den Fokus. Ein Bruch dieser Marke würde die aktuelle Struktur schwächen und das Risiko einer Bewegung in Richtung 1,28 US-Dollar erhöhen.

Auf der Oberseite bilden 1,45 US-Dollar und insbesondere 1,46 US-Dollar die zentralen Widerstände. Ein nachhaltiger Ausbruch über das jüngste Hoch könnte Raum für eine Ausweitung der Bewegung in Richtung 1,60 bis 1,80 US-Dollar eröffnen.

Momentum zieht an

Der RSI notiert mit rund 63 Punkten im oberen neutralen Bereich, ohne bereits ein überkauftes Extrem zu signalisieren. Das deutet auf anhaltenden Aufwärtsdruck hin. Gleichzeitig zeigen die Bollinger-Bänder mit einer Breite von rund 0,1368 US-Dollar erhöhte, jedoch noch nicht extreme Schwankungen.

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Nach dem jüngsten Ausbruch befindet sich XRP in einer angespannten Konsolidierung. Kurzfristige Rücksetzer sind daher nicht ausgeschlossen, insbesondere falls es nicht gelingt, das Hoch bei 1,4664 US-Dollar zeitnah zu überwinden.

Ausblick für XRP-Kurs

Kurzfristig bleibt das Bild bei XRP neutral bis leicht bullisch. Der Kurs hält sich über dem EMA-20, das Momentum ist positiv, doch die Volatilität nimmt zu. Ein Ausbruch über 1,4664 US-Dollar könnte die Bewegung beschleunigen und Kursziele im Bereich von 1,60 bis 1,80 US-Dollar aktivieren.

Scheitert XRP hingegen an diesem Widerstand und fällt unter 1,3928 US-Dollar zurück, dürfte sich die Lage wieder eintrüben. Die deutlich negativen Funding-Rates zeigen, wie einseitig viele Marktteilnehmer positioniert sind – entsprechend groß ist das Potenzial für Bewegung, aber auch das Risiko.

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Redaktionelle Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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