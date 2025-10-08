App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Die Zukunft beginnt jetzt
Wenn Krypto, dann Bitpanda
4.32 T $
Bitcoin-Kurs122,550.00 $0.50%
Ethereum-Kurs4,479.60 $-0.14%
XRP-Kurs2.86 $-0.51%
Cardano-Kurs0.826780 $-0.17%
Solana-Kurs228.05 $2.67%
Dogecoin-Kurs0.252579 $1.08%
BNB-Kurs1,308.13 $-0.20%
Polkadot-Kurs4.14 $-0.80%
IOTA-Kurs0.185121 $-0.60%
Official Trump-Kurs7.81 $1.82%
TRON-Kurs0.341039 $1.10%
Stellar-Kurs0.384890 $-0.44%

Kurs-Update  XRP stabilisiert sich – steht der nächste Ausbruch bevor?

In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Ripple-Coin XRP und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Bastian (Bitbull)
Teilen
Bitcoin-Kurs122,550.00 $0.50 %
Bitcoin kaufen
Stapel von goldenen XRP-Kryptowährungsmünzen sind auf einer spiegelnden Oberfläche angeordnet, mit einem XRP-Börsen-Candlestick-Chart im unscharfen Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Zwischen Support und Widerstand: XRP kämpft um die Trendwende

Wie viele Altcoins wird auch XRP aktuell durch die moderate Korrektur von Bitcoin nach unten gezogen. Dennoch präsentiert sich der Coin technisch stabil, da er derzeit an der grünen Support Linie sowie oberhalb des 200 EMA Unterstützung findet, ähnlich wie bereits beim letzten Rücksetzer. Solange diese Zone verteidigt wird, bleibt die übergeordnete Struktur intakt.

Sollte sich Bitcoin in den kommenden Tagen erholen, könnte XRP hiervon profitieren. Entscheidend wäre in diesem Fall der Bruch der roten diagonalen Widerstandslinie, der den Weg bis zur oberen roten Widerstandszone freimachen würde. Der RSI (Relative Strength Index) notiert weiterhin im neutralen bis leicht bullish Bereich um 50 Punkte und bietet ausreichend Aufwärtspotenzial. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) beginnt zwar, ein nachlassendes Momentum zu signalisieren, doch solange der 200 EMA nicht unterschritten wird, bleibt das technische Gesamtbild positiv.

Das aktuelle Chartbild deutet darauf hin, dass sich XRP in einer gesunden Korrekturphase befindet, die bei stabiler Bitcoin-Entwicklung in eine neue Aufwärtsbewegung übergehen könnte. Ein nachhaltiges Halten des 200 EMA wäre dabei ein zentrales Signal für die Fortsetzung der bullishen Marktstruktur.

Ein Candlestick-Chart für XRP/USDT mit verschiedenen technischen Indikatoren, Trendlinien und einem weißen projizierten Aufwärtspfad, der eine potenzielle Aufwärtsbewegung hervorhebt.
XRP Tageschart mit Indikatoren |Quelle: TradingView

4 Stunden Chart zeigt Erholungspotenzial

Im 4 Stunden Chart offenbart sich ein differenzierteres Bild. Nach einer Phase ausgeprägter Überverkauftheit beginnt der RSI (Relative Strength Index) nun nach oben zu drehen, was auf eine mögliche kurzfristige Erholung oder Gegenbewegung hindeutet. Gleichzeitig signalisiert der MACD (Moving Average Convergence Divergence), dass das negative Momentum nahezu vollständig abgebaut ist und ein Übergang ins positive Terrain bevorsteht, ein potenziell bullisher Indikator.

Trotz dieser positiven Signale steht XRP aktuell vor einer technischen Hürde, da sich der Kurs unterhalb des 50 EMA, des 200 EMA und des 800 EMA befindet. Diese drei gleitenden Durchschnitte wirken derzeit als mehrschichtiger Widerstandsbereich, den der Kurs nur bei anziehendem Handelsvolumen überwinden kann.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs
In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist.
Jetzt reinschauen

Ein weiterer relevanter Faktor ist die BTC-Dominanz, die derzeit ansteigt. Sollte Bitcoin noch eine kurzfristige Korrektur nach unten vollziehen, würden Altcoins wie XRP überproportional reagieren. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Korrektur bis zur grünen Support Linie möglich.

Das kurzfristige Bild bleibt daher neutral bis leicht angeschlagen. Sollte sich Bitcoin jedoch stabilisieren, könnte XRP rasch Momentum aufbauen und eine Erholung über die genannten EMAs einleiten. Ein erfolgreicher Bruch dieser Widerstände würde die technische Ausgangslage deutlich verbessern und den Weg für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung ebnen.

Ein Candlestick-Chart von XRP/USDT zeigt die Kursbewegungen mit mehreren gleitenden Durchschnitten, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie RSI- und MACD-Indikatoren unten.
XRP 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 140.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Empfohlenes Video
Bitcoin-Rallye vorbei? Deshalb korrigiert der Krypto-Markt

Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Die Grafik zeigt das Bitcoin-Logo auf einem Bildschirm, was eine Attacke auf Bitcoin symbolisieren soll
"Die Bedrohung ist real"Federal Reserve warnt: Quantencomputer könnten Bitcoin angreifen
Eine goldene XRP-Münze mit einer Weltkarte auf blauem Hintergrund und Finanzdiagrammen.
Zwischen Hype und RealitätXRP-ETFs: Warum eine starke Kursrallye unwahrscheinlich ist
Eine goldene Bitcoin-Münze bedeckt teilweise einen US-Hundert-Dollar-Schein mit dem Gesicht Benjamin Franklins und symbolisiert damit die Überschneidung von Krypto und traditionellen Finanzen.
Guide für Krypto-InvestorenZinsen, Inflation, Staatsschulden: Die Makro-Treiber am Krypto-Markt
Zcash
175.45 $
34.48%
Mantle
2.81 $
19.48%
Monero
338.31 $
6.95%
Worldcoin
1.26 $
5.34%
Pudgy Penguins
0.032149 $
4.86%
Provenance Blockchain
0.035833 $
4.28%
Ethena
0.572501 $
4.25%
MemeCore
2.14 $
4.00%
Binance Staked SOL
245.85 $
3.05%
Solana
228.05 $
2.67%
Aster
1.87 $
-7.84%
Plasma
0.862011 $
-4.63%
Aptos
5.12 $
-4.31%
Story
9.14 $
-3.53%
Pump.fun
0.005991 $
-2.90%
Flare
0.022951 $
-2.41%
Render
3.31 $
-2.26%
NEAR Protocol
2.94 $
-2.20%
Hedera
0.216439 $
-1.83%
Kaspa
0.074434 $
-1.68%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren