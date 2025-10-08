In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Ripple-Coin XRP und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Wie viele Altcoins wird auch XRP aktuell durch die moderate Korrektur von Bitcoin nach unten gezogen. Dennoch präsentiert sich der Coin technisch stabil, da er derzeit an der grünen Support Linie sowie oberhalb des 200 EMA Unterstützung findet, ähnlich wie bereits beim letzten Rücksetzer. Solange diese Zone verteidigt wird, bleibt die übergeordnete Struktur intakt.

Sollte sich Bitcoin in den kommenden Tagen erholen, könnte XRP hiervon profitieren. Entscheidend wäre in diesem Fall der Bruch der roten diagonalen Widerstandslinie, der den Weg bis zur oberen roten Widerstandszone freimachen würde. Der RSI (Relative Strength Index) notiert weiterhin im neutralen bis leicht bullish Bereich um 50 Punkte und bietet ausreichend Aufwärtspotenzial. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) beginnt zwar, ein nachlassendes Momentum zu signalisieren, doch solange der 200 EMA nicht unterschritten wird, bleibt das technische Gesamtbild positiv.

Das aktuelle Chartbild deutet darauf hin, dass sich XRP in einer gesunden Korrekturphase befindet, die bei stabiler Bitcoin-Entwicklung in eine neue Aufwärtsbewegung übergehen könnte. Ein nachhaltiges Halten des 200 EMA wäre dabei ein zentrales Signal für die Fortsetzung der bullishen Marktstruktur.

XRP Tageschart mit Indikatoren |Quelle: TradingView

4 Stunden Chart zeigt Erholungspotenzial

Im 4 Stunden Chart offenbart sich ein differenzierteres Bild. Nach einer Phase ausgeprägter Überverkauftheit beginnt der RSI (Relative Strength Index) nun nach oben zu drehen, was auf eine mögliche kurzfristige Erholung oder Gegenbewegung hindeutet. Gleichzeitig signalisiert der MACD (Moving Average Convergence Divergence), dass das negative Momentum nahezu vollständig abgebaut ist und ein Übergang ins positive Terrain bevorsteht, ein potenziell bullisher Indikator.

Trotz dieser positiven Signale steht XRP aktuell vor einer technischen Hürde, da sich der Kurs unterhalb des 50 EMA, des 200 EMA und des 800 EMA befindet. Diese drei gleitenden Durchschnitte wirken derzeit als mehrschichtiger Widerstandsbereich, den der Kurs nur bei anziehendem Handelsvolumen überwinden kann.

Ein weiterer relevanter Faktor ist die BTC-Dominanz, die derzeit ansteigt. Sollte Bitcoin noch eine kurzfristige Korrektur nach unten vollziehen, würden Altcoins wie XRP überproportional reagieren. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Korrektur bis zur grünen Support Linie möglich.

Das kurzfristige Bild bleibt daher neutral bis leicht angeschlagen. Sollte sich Bitcoin jedoch stabilisieren, könnte XRP rasch Momentum aufbauen und eine Erholung über die genannten EMAs einleiten. Ein erfolgreicher Bruch dieser Widerstände würde die technische Ausgangslage deutlich verbessern und den Weg für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung ebnen.

XRP 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 140.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

