Der XRP-Kurs startet mit gemischten Vorzeichen ins neue Jahr. Auf welche Chartmarken es nun für Ripple-Anleger ankommt.

Für XRP war 2025 auf fundamentaler Ebene ein außergewöhnliches Jahr. Der jahrelange Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC wurde im Mai beigelegt, im November starteten mehrere US-Spot-ETFs, die bis Jahresende kumulierte Zuflüsse von über einer Milliarde US-Dollar verzeichneten. Parallel weitete Ripple seine Partnerschaften im Zahlungsverkehr weiter aus. Zwischenzeitlich trieb diese Gemengelage den XRP-Kurs bis auf 3,66 US-Dollar – den höchsten Stand seit sieben Jahren.

Rückgang der Anzahl aktiver Adressen | Quelle: Glassnode

Die Rallye blieb jedoch nicht von Dauer. In den folgenden Monaten verlor XRP zeitweise rund 50 Prozent an Wert und fiel im Oktober bis auf 1,58 US-Dollar zurück. Auffällig ist dabei auch die Entwicklung im Netzwerk selbst: Die Zahl täglich aktiver Adressen im XRP Ledger blieb zuletzt unter 45.000 und lag Mitte Dezember bei rund 38.500 – ein Rückgang von mehr als 90 Prozent gegenüber dem Jahreshoch von über 600.000 aktiven Adressen im März. Trotz regulatorischer Klarheit, ETF-Zuflüssen und institutioneller Fortschritte spiegeln sich diese Meilensteine damit bislang nur begrenzt in Kurs und Nutzung wider. Wie preist der Markt diese Diskrepanz in 2026 ein?

XRP: Kurzfristige Stabilisierung mit leichtem Aufwärtsdrall

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der XRP-Kurs in einer vergleichsweise engen Spanne zwischen 1,85 US-Dollar auf der Unterseite und 1,89 US-Dollar auf der Oberseite. Aktuell notiert XRP bei rund 1,88 US-Dollar und damit etwa 1,2 Prozent über dem Niveau des Vortages. Die Marktkapitalisierung liegt weiterhin bei rund 113,6 Milliarden US-Dollar und unterstreicht die Bedeutung von XRP im Marktgefüge.

Charttechnisch zeigt sich das Bild kurzfristig etwas freundlicher. Der Kurs konnte sich oberhalb des EMA-20 bei 1,87 US-Dollar behaupten und zuletzt eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs ausbilden. Damit deutet sich eine kurzfristige Aufwärtsbewegung an, die jedoch noch keine klare Trendwende darstellt. Auf der Unterseite dient der Bereich um den EMA-20 als erste wichtige Unterstützung, darunter rückt die Zone um 1,85 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite bildet das jüngste Hoch bei 1,89 US-Dollar den nächsten Widerstand, gefolgt vom Bereich um 1,96 US-Dollar, der aus dem Fibonacci-Retracement abgeleitet ist. Solange XRP oberhalb des EMA-20 notiert, bleibt die kurzfristige Ausgangslage leicht positiv.

Momentum und Volatilität

Das Momentum unterstützt dieses Bild vorsichtig. Der RSI liegt mit rund 57 Punkten im oberen neutralen Bereich und signalisiert moderaten Kaufdruck, ohne bereits Überkauftheit anzuzeigen. Auch das MACD-Histogramm zeigt eine positive Entwicklung und deutet auf zunehmende kurzfristige Dynamik hin.

Die Volatilität bleibt dabei überschaubar. Die Bollinger-Bänder liegen relativ eng beieinander, was auf eine laufende Konsolidierungsphase hindeutet. Gleichzeitig weist die leichte Aufwärtsneigung der Bänder darauf hin, dass Käufer derzeit einen kleinen Vorteil haben, ohne den Markt bereits klar zu dominieren.

Kurzfristiger Ausblick

Kurzfristig präsentiert sich XRP damit neutral bis leicht bullish. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone bei 1,89 US-Dollar, könnte sich der Bewegungsspielraum in Richtung 1,95 bis 1,96 US-Dollar ausweiten. Auf der Unterseite würde ein Rückfall unter 1,85 US-Dollar das Bild wieder eintrüben und das Risiko einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung der Zone um 1,81 US-Dollar erhöhen.

Entscheidend bleibt, ob XRP die Unterstützung am EMA-20 verteidigen und die aktuelle Stabilisierung in weiteren Kaufdruck umsetzen kann.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.