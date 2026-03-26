Beim XRP-Kurs zeigt sich aktuell ein klares Bild. Bewegungen nach oben werden schnell wieder abverkauft, während sich keine nachhaltige Stärke aufbauen kann. Damit bleibt die Lage angespannt und stark von externen Faktoren beeinflusst.

Der XRP-Kurs hat weiterhin Schwierigkeiten, sich nachhaltig über der Marke von 1,50 US-Dollar zu etablieren. Zwar kommt es immer wieder zu kurzfristigen Impulsen zur Oberseite, doch diese halten derzeit nicht lange an. Stattdessen fehlt es aktuell klar an Nachfrage, um den Kurs dauerhaft auf ein höheres Niveau zu bringen. Damit bleibt XRP weiterhin in einer Range gefangen und zeigt keine klare Richtung.

XRP bleibt verhalten

Ein Blick auf die Marktdaten zeigt, wo das Problem liegt. Die Aufwärtsbewegungen werden aktuell vor allem durch den Derivatemarkt getrieben. Es kommt zwar regelmäßig zu kurzfristigen Anstiegen, doch diese basieren überwiegend auf gehebelten Positionen und nicht auf echter Nachfrage im Spotmarkt.

Dadurch fehlt die Nachhaltigkeit in den Bewegungen. Gewinne werden schnell realisiert, während gleichzeitig wichtige Liquiditätsbereiche auf der Unterseite bestehen bleiben. Diese werden in der Folge häufig angelaufen, was den Kurs immer wieder nach unten drückt.

Zusätzlich wird der Markt durch das makroökonomische Umfeld belastet. Geopolitische Spannungen, steigende Ölpreise und neue Inflationssorgen sorgen für Unsicherheit bei Investoren. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen länger hoch hält oder sogar weiter anhebt. Das sorgt insbesondere bei Altcoins für ein Risk-off-Sentiment. Der XRP-Kurs steht dadurch zusätzlich unter Druck, da Kapital aktuell eher vorsichtig positioniert wird.

On-Chain-Daten liefern widersprüchliche Signale

Ein Blick auf die On-Chain-Daten zeigt aktuell kein klares Bild, sondern eher zwei gegenläufige Entwicklungen. Auf der einen Seite sind die XRP-Bestände auf Börsen zuletzt wieder gestiegen. So liegen die Reserven auf Binance aktuell bei rund 2,78 Milliarden XRP, nachdem sie zuvor über Monate hinweg gefallen waren. Grundsätzlich bedeutet das, dass mehr Tokens direkt handelbar sind. Damit steigt zumindest das potenzielle Angebot im Markt.

Das heißt aber nicht automatisch, dass sofort verkauft wird. Häufig werden Coins auch auf Börsen transferiert, um flexibel auf Marktbewegungen reagieren zu können oder um sich vor möglichen Events zu positionieren.

XRP-Börsenreserve auf Binance. Quelle: CryptoQuant

Auf der anderen Seite zeigt sich bei den großen Marktteilnehmern eine andere Entwicklung. Der sogenannte Whale Flow, also die Kapitalbewegungen großer Investoren, ist im 30-Tage-Durchschnitt erstmals seit November 2025 wieder in den positiven Bereich gedreht.

Das ist deshalb interessant, weil dieser Wert zeigt, ob große Adressen eher verkaufen oder kaufen. In den vergangenen Monaten dominierte klar die Abgabeseite, jetzt scheint sich das langsam zu drehen.

Sollte diese Entwicklung anhalten, könnten größere Käufer einen Teil des zusätzlichen Angebots aufnehmen. Genau das würde erklären, warum der Kurs trotz steigender Börsenbestände nicht stärker unter Druck gerät.

Ausblick: Worauf es jetzt ankommt

Der XRP-Kurs bewegt sich aktuell in einem Umfeld, in dem mehrere Faktoren gleichzeitig wirken. Die steigenden Bestände auf Börsen zeigen, dass mehr Tokens kurzfristig verfügbar sind und potenziell in den Markt gelangen können. Gleichzeitig deuten die On-Chain-Daten darauf hin, dass größere Marktteilnehmer wieder beginnen, Positionen aufzubauen. Diese Mischung sorgt dafür, dass sich aktuell kein klares Übergewicht ergibt. Vielmehr bleibt das Gleichgewicht fragil und stark abhängig von externen Impulsen.

Entscheidend bleibt dabei vor allem das makroökonomische Umfeld. Entwicklungen rund um Zinsen, Inflation und geopolitische Spannungen haben weiterhin direkten Einfluss auf die Risikobereitschaft im Markt.

Gerade in dieser Woche dürfte sich zeigen, wie der Markt auf neue Wirtschaftsdaten und mögliche geldpolitische Signale reagiert. Sollten diese positiv ausfallen, könnte auch die Nachfrage im Krypto-Markt wieder anziehen und dem XRP-Kurs neue Impulse liefern. Bleibt die Unsicherheit hingegen bestehen, dürfte sich das aktuelle Bild vorerst fortsetzen.

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