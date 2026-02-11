App herunterladen
BTC-ECHO
On-Chain-Daten im Blick 

XRP-Kurs im Abwärtstrend: Diese Preiszonen werden für den Ripple Coin entscheidend

Der XRP-Kurs steht massiv unter Druck, die Stimmung ist so negativ wie seit Jahren nicht mehr. Während Derivatedaten defensive Positionierung zeigen, rücken Liquiditätszonen in den Fokus, die über die nächste größere Bewegung entscheiden könnten.

Louis Blümlein
Zu sehen ist eine Münze der Kryptowährung XRP, die vor einem Stapel weiterer Münzen steht , vor einem Chart als Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Für XRP-Anleger ist 2026 bislang ein äußerst schwieriges Handelsjahr

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum XRP aktuell so stark unter Druck steht
  • Was negative Funding Rate und niedriges Open Interest bedeuten
  • Welche Liquiditätszonen jetzt entscheidend sind
  • Warum Wale und On-Chain-Daten Hoffnung machen

Der XRP-Kurs steht weiterhin massiv unter Druck. Innerhalb der letzten sieben Tage verlor XRP mehr als zehn Prozent an Wert und notiert aktuell im Bereich von rund 1,40 bis 1,50 US-Dollar. Damit setzt sich der übergeordnete Abwärtstrend fort, ohne dass bislang eine klare Bodenbildung erkennbar wäre. Technisch betrachtet bleibt das Chartbild angeschlagen, während viele Marktteilnehmer auf eine Stabilisierung warten.

