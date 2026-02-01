App herunterladen
BTC-ECHO
Kryptowährung im Krisenmodus 

“Worst Case für Bitcoin”: So tief könnte der BTC-Kurs im Krypto-Winter fallen

Droht Bitcoin 2026 der nächste Bärenmarkt mit massiven Kursverlusten? KI-Modelle enthüllen, wie schlimm es für Krypto-Anleger werden könnte.

Tobias Zander
Bitcoin-Kurs77,858.00 $0.28 %
Eine umgekippte Bitcoin-Münze mir rotem Chart symbolisiert den fallenden BTC-Kurs

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Januar bringt statt dem erhofften Bitcoin-Comeback erneut rote Zahlen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum 2026 ein umfassender Bitcoin-Bärenmarkt droht
  • Wie tief der BTC-Kurs in einem Worst-Case-Szenario noch fallen wird
  • Welche Strategien Anleger nutzen können, um vom Krypto-Winter zu profitieren

Die Euphorie des Herbstes ist verflogen, in der Bitcoin-Community herrscht Frustration. Mehr als 35 Prozent unter dem BTC-Allzeithoch rückt das Szenario zurück ins Blickfeld, das viele schon abgeschrieben hatten: ein harter Krypto-Winter 2026. Erinnerungen an vergangene Bärenmärkte mit hohen Kursverlusten und langen Durststrecken werden wach. Ist Bitcoin dem Vierjahreszyklus doch nicht entkommen? BTC-ECHO hat die Top-KI-Modelle ChatGPT, Gemini und DeepSeek befragt: das sind ihre konkreten BTC-Kursziele inklusive Worst-Case-Szenarien.

