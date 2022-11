Warren Buffett gilt als einer der bekanntesten US-amerikanischen Großinvestoren. Mit einem geschätzten Vermögen von 104,5 Milliarden US-Dollar hat der CEO der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway einige gute Investments getätigt.

Der inzwischen 92-Jährige ist zwar alles andere als ein Krypto-Fan. Dennoch sollten sich alle Investment-Einsteiger und Einsteigerinnen an einem seiner Grundsätze orientieren:

Investiere niemals in ein Geschäft, das du nicht verstehst. Warren Buffett

Es gilt also: Wer im Krypto-Markt erfolgreich sein will, muss sich gut auskennen. Denn nur jene Menschen, die in die Materie auch eintauchen, können später fundierte Entscheidungen treffen. Steht etwa eine Hard Fork an oder gibt es ein wichtiges Update bei einem Krypto-Projekt, sollte man als Investor oder Investorin wissen, was auf einen zukommt. Ansonsten kann es schnell passieren, dass man unüberlegte Entscheidungen trifft, die man unter Umständen später bereut.

Doch sich das richtige Wissen anzueignen ist leichter gesagt als getan. Denn der Krypto-Markt kann gerade auf Einsteiger und Einsteigerinnen sehr chaotisch wirken. Um die Orientierung zu erleichtern, haben wir an dieser Stelle einige wichtige Fragen zusammen gestellt.

Wie kann ich mir am besten Krypto-Wissen aneignen?

Alle Menschen, die sich mit Kryptowährungen beschäftigen, sollten einige Fragen und Themenbereiche kennen. Dazu zählen zum Beispiel:

Wie funktioniert Bitcoin?

Was ist Staking und wie kann ich damit Geld verdienen?

Wie funktionieren Proof of Stake und Proof of Work?

Was sind die Unterschiede zwischen den beiden Mechanismen?

Wie funktionieren Plattform-Token, wie etwa BNB?

Was ist der Nutzen von Stablecoins, wie zum Beispiel BUSD?

Was ist das Metaverse und welche Projekte sind vielversprechend?

Wo bekomme ich Antworten auf meine Fragen?

Im Krypto-Space gibt es zahlreiche Plattformen, die einen Weiterbildungsbereich anbieten. Wer sich dementsprechend für Krypto-Bildung interessiert, kann sich zum Beispiel in der Binance Academy umsehen. Dort werden alle wichtigen Fragen rund um Bitcoin, Staking, Metaverse und Co. beantwortet.

