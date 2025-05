In diesem Artikel erfährst du: Warum sich das Zombie-Unternehmen 2024 zu Bitcoin bekehrte

Wie hoch die Semler-Aktienrendite dank BTC-Strategie ausfällt

Weshalb sich Krypto-Anlegern ein besonderes Schnäppchen bieten könnte

Geht es um die Bitcoin-Strategie, ist vor allem ein Name in aller Munde: Michael Saylor. Kein Wunder, denn der Strategy-Gründer startete im August 2020 als globaler Pionier mit umfassenden BTC-Käufen. Binnen knapp fünf Jahren brachte die Firma ihren Bitcoin-affinen Aktionären spektakuläre 3.000 Prozent Rendite ein – dreimal so viel wie die Krypto-Leitwährung selbst. Doch im Windschatten des Marktführers macht ein Konkurrent auf sich aufmerksam, der selbst immer mehr Bitcoin anhäuft: Semler Scientific. Mit fast 4.000 BTC in der Bilanz ist das Medizintechnologieunternehmen heute die Nummer 2 in den USA. Zugleich fällt das Premium der Aktie im Verhältnis zu den gehaltenen BTC viel günstiger aus als bei Strategy. Sollten Krypto-Anleger jetzt einstiegen, bevor der Kurs abhebt?

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.