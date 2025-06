Am Abend des 3. Juni 2025 verwandelte sich das Design Offices München Nove in einen Hotspot für Blockchain-Vordenker und Web3-Enthusiasten. Unter dem Titel “Web3 & Membership: Bridging the Physical with the Digital World” diskutierten Experten und Innovatoren, wie tokenisierte Mitgliedschaften das Zusammenspiel zwischen digitaler Identität, Kundenbindung und realer Interaktion revolutionieren.

Invisible Blockchain, Maximum Impact

Alexander Manzer, Tech Lead iOS & Web3 bei KURZ Digital Solutions, eröffnete den Abend mit einer Vision: Web3-Loyalty-Systeme, die so intuitiv funktionieren wie klassische Apps – aber mit echter Ownership und voller Transparenz für die Nutzer. Die zugrunde liegende Technologie – wie etwa die Blockchain – arbeitet hierbei völlig unauffällig im Hintergrund. Erst wenn diese Komplexität für Nutzer unsichtbar wird, kann Web3 den Mainstream erreichen.

Im Zentrum der KURZ Digital Solutions Lösung steht ihr Membership Ecosystem: eine hochflexible Web3-Plattform, mit der Veranstalter, Marken und Communitys tokenisierte Mitgliedschaften, Events, Loyalty-Programme und digitale Produktpässe in einer einzigen, zukunftssicheren Infrastruktur managen – phygital gedacht, also physische Erlebnisse und digitale Services nahtlos vereint – und das ganz ohne personenbezogene Daten.

Dank der ausgeklügelten Web3-Technologie bleiben die Teilnehmer anonym. Dieser Ansatz sorgt nicht nur für ein Höchstmaß an IT-Sicherheit und Datenschutz, sondern verschlankt auch sämtliche Prozesse rund um die Compliance-Anforderungen. Das Ergebnis ist ein spürbar reduzierter Aufwand und geringere Kosten. Auf Wunsch ist es dennoch möglich, personalisierte Daten zu integrieren.

Das Membership Ecosystem von KURZ Digital bringt alle relevanten Funktionen in einer Plattform zusammen – mit einem durchdachten Nutzererlebnis für alle Beteiligten. Gerade wenn es um die langfristige Bindung von Teilnehmern geht, zahlt sich die Investition in ein modernes, technologiebasiertes Membership Ecosystem aus.

Die Ambition von KURZ Digital: Aus zufriedenen Kunden engagierte Mitglieder machen. Mehr Informationen zum Membership Ecosystem von KURZ Digital gibt es auf Website von Meco.

Solana: Web3 in Real Life

Im zweiten Vortrag zeigte Jessica Wright, City Captain des Solana Superteam Germany in München, wie Solana bereits heute in unserem Alltag angekommen ist. Ob Event-Tickets, NFT-basierte Communitys oder verifizierbare Zertifikate – Solana schafft mit seiner schnellen und kostengünstigen Infrastruktur den Brückenschlag von der Idee zur Praxis.

In der sich schnell entwickelnden Welt der Blockchains zeichnet sich Solana gerade als das digitale Netzwerk ab, das am besten in der Lage ist, reale Anwendungen in großem Umfang zu unterstützen. Bekannt für seine blitzschnellen Transaktionsgeschwindigkeiten (400ms Blockzeiten) und vernachlässigbaren Gebühren (<$0,001), ermöglicht Solana dezentralisierte Anwendungen, die mit traditionellen Web2-Diensten in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Leistung konkurrieren können. Dies macht es zur idealen Grundlage für Produkte, die eine Brücke zwischen digitaler Infrastruktur und dem täglichen Leben schlagen, indem sie echte Lösungen anbieten, nicht nur Spekulationen.

Projekte wie Kast Card, Helium, Cudis und Hivemapper zeigen diesen realen Nutzen in Aktion. Kast Card ermöglicht es den Nutzern, Stablecoins wie USDC oder SOL weltweit über Visa auszugeben, mit sofortiger Konvertierung und bis zu 12 % Cashback – und keine Banken erforderlich. Helium, ein dezentralisiertes drahtloses Netzwerk, nutzt Solana, um globale 5G- und IoT-Konnektivität durch von der Gemeinschaft bereitgestellte Hotspots zu ermöglichen.

In der Zwischenzeit verwandelt Cudis die Gesundheitsüberwachung in eine kryptonative Erfahrung, indem es Belohnungen für die sichere Weitergabe biometrischer Daten anbietet. Und Hivemapper erstellt eine sich ständig aktualisierende globale Karte, auf der Nutzer Token für das Fahren mit Dashcams verdienen. All diese Anwendungen basieren auf der Geschwindigkeit, Endgültigkeit und Kompositionsfähigkeit von Solana, um in Echtzeit und in globalem Maßstab zu funktionieren.

Unterstützt wird diese Innovation durch das Solana Superteam: eine globale Gemeinschaftsinitiative, die Blockchain Builder durch Finanzierung, Fortbildung und Netzwerk unterstützt. In Deutschland hilft das Superteam, ein starkes lokales Ökosystem aufzubauen, indem es Hackathons, Community-Treffen und Projekte mit konkretem Nutzen unterstützt. Da die Grenze zwischen Blockchain und der realen Nutzung immer mehr verschwimmt, machen Solana und seine Entwickler das Web3 zu etwas, mit dem die Menschen endlich leben können – und nicht nur darin investieren. Mehr Informationen über das deutsche Team, Projekte und Events finden sich hier.

Diskussion & Networking: Die Zukunft ist modular

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde deutlich: Der wahre Mehrwert von Web3 liegt in der Kombination aus Dezentralität, Benutzerfreundlichkeit und echter Interoperabilität. Besonders spannend: die Idee von NFC-fähigen Metallkarten, die als phygitale Tokens fungieren und den Zugang zu exklusiven Bereichen, Services oder Community-Erlebnissen ermöglichen – über Plattformgrenzen hinweg.

Der Abend klang mit einem lebhaften Get-together aus, bei dem Web3-Interessierte, Entwickler und Branchenprofis Kontakte knüpfen und Ideen austauschen konnten.

Fazit

Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, dass Memberships im Web3-Zeitalter weit mehr sind als digitale Mitgliedsausweise. Sie sind das Betriebssystem für eine neue Art der Kundenbindung – transparent, datensparsam, Marken-individuell und grenzenlos. München war an diesem Abend der Beweis: Die Zukunft der Memberships ist da. Und sie ist tokenisiert.

Ausblick

Dr. Jan J. Kruppa, Co-Founder von DLT Germany, die die Veranstaltung ausgerichtet hatte, freute sich über den Zuspruch der Teilnehmer und hat auf weitere Events im Jahre 2025 hingewiesen. Hervorzuheben ist hierbei der 14. Oktober in München, wo unter dem Titel “Web3 and global payment systems” die Zukunft des globalen Zahlungsverkehrs vorgestellt wird.

Dezentrale und zentrale Stablecoins Anbieter werden ihre Lösungen für ein modernes Finanzsystem präsentieren und anschließend kann im Netzwerk-Teil der persönliche Austausch vertieft werden. Mehr Informationen über DLT Germany findest du auf der offiziellen Website. Die Veranstaltungen werden auf LinkedIn und Eventbrite angekündigt.

