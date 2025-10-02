App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
4.12 T $
Bitcoin-Kurs118,925.00 $1.95%
Ethereum-Kurs4,392.07 $2.22%
XRP-Kurs2.99 $1.59%
Cardano-Kurs0.854838 $2.46%
Solana-Kurs226.17 $4.10%
Dogecoin-Kurs0.258327 $6.56%
BNB-Kurs1,049.08 $2.60%
Polkadot-Kurs4.27 $4.53%
IOTA-Kurs0.182379 $5.44%
Official Trump-Kurs7.76 $2.62%
TRON-Kurs0.341446 $0.88%
Stellar-Kurs0.403661 $4.37%

Europas Festhalten an der Zahlungssteinzeit  Wero als PayPal-Konkurrent: 20 Jahre zu spät, 0 Chancen auf Erfolg

Während PayPal und Google KI in Bezahlprozesse integrieren, startet Europa mit Wero ein Bankenprojekt auf alter Infrastruktur. Warum das Vorhaben schon heute wie ein Relikt aus der Vergangenheit wirkt. Ein Kommentar.

Sven Wagenknecht
Teilen
Bitcoin-Kurs118,925.00 $1.95 %
Bitcoin kaufen
Vor einem modernen Glasgebäude mit dem Emblem des Europäischen Parlaments an der Fassade sind mehrere europäische Nationalflaggen und die EU-Flagge zu sehen, die ein visuelles Zeichen für die Einheit und Zusammenarbeit in Europa setzen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Politik, anstatt Innovation: Europas Banken möchten mit Wero eine Payment-Alternative zu PayPal, Google und Co. schaffen

Google und PayPal verkünden eine strategische KI-Partnerschaft, um Shopping- und Bezahlprozesse radikal zu optimieren. Stripe integriert längst Stablecoins und DeFi-Schnittstellen. Die Welt baut an tokenisierten Infrastrukturen, auf denen morgen nicht nur Zahlungen, sondern auch Wertpapiere und Assets in Echtzeit abgewickelt werden. Und Europa? Präsentiert mit Wero ein Projekt, das wirkt, als sei es im Politbüro erdacht worden.

Was ist Wero? Europas Bankenprojekt gegen PayPal und US-Dominanz

Wero ist ein neues Zahlungsprojekt (European Payments Initiative, kurz EPI) mehrerer europäischer Banken, das als Alternative zu US-dominierten Zahlungsinfrastrukturen und Payment-Providern wie PayPal oder Stripe aufgebaut werden soll.

Kernidee: Ein gemeinsames E-Commerce- und Mobile-Payment-System für den europäischen Markt, tief verankert in bestehender Bankeninfrastruktur. Politisch gedacht als Schritt zur digitalen Souveränität – technologisch aber nicht mehr als ein moderner Aufguss der alten SEPA- und Kartensysteme.

Diesel statt Elektro: Warum Wero 20 Jahre zu spät kommt

Wero ist nichts anderes, als wenn sich BMW, Daimler und VW heute zusammentun würden, um einen “sparsameren Zwei-Liter-Diesel” zu entwickeln, während die globale Autoindustrie längst auf Elektromobilität setzt. Man investiert in ein Auslaufmodell, in die Infrastruktur des vergangenen Jahrhunderts.

Das Problem ist klar: Wero kommt zwanzig Jahre zu spät. Während PayPal zusammen mit Google oder Stripe Banken zunehmend überflüssig macht, setzt man in Brüssel auf ein Projekt, das nicht wirtschaftlich sein muss, keinen klaren Use Case bietet und vor allem an Innovationskraft vermissen lässt. Von offenen, tokenisierten und programmierbaren Infrastrukturen – der Basis, auf der die Finanzwelt der Zukunft laufen wird – keine Spur.

Wero als Paydirekt 2.0? Warum Europas Banken alte Fehler wiederholen

Und es ist nicht das erste Mal: Mit Paydirekt, später unter dem Namen Giropay, gab es bereits eine nationale Initiative deutscher Banken, die sich als Alternative zu PayPal positionieren wollte – und krachend scheiterte. Wero läuft nun Gefahr, genau dieses Scheitern einfach auf europäischer Ebene zu wiederholen.

Politisch mag der Gedanke verlockend sein: ein Stück digitale Souveränität, weniger Abhängigkeit von US-Providern. Doch Brüssel verkennt, dass sich digitale Ökosysteme nicht aus politischer Ästhetik oder Idealismus heraus bauen lassen. Die neue Finanzwelt funktioniert nach den Prinzipien von Plattformlogik, Nutzerzentrierung und harten Marktkräften.

PayPal, Stripe und Blockchain-Ökonomie setzen die Standards

Tech-Konzerne, Wall-Street-Akteure und die Blockchain-Ökonomie bringen Milliarden auf die Waage, innovieren im Quartalstakt und zwingen sich zur Effizienz, weil sie am Markt bestehen müssen.

Europäische Banken hingegen tragen Ballast aus Jahrzehnten Regulierung, Bürokratie und Innovationsfeindlichkeit mit sich herum. Wie sollen sie mit Wero eine ernsthafte Alternative zu den innovativeren Produkten und Ökosystemen der globalen Finanz- und Tech-Elite schaffen?

Europas einzige Chance: Blockchain statt Bürokratie

Europa muss endlich lernen: Unabhängigkeit erreicht man nicht, indem man die Infrastrukturmöglichkeiten der frühen 2000er wiederbelebt und auf den politischen Idealismus der Nutzerschaft setzt. Wenn der Kontinent im internationalen Finanzwettbewerb mehr sein will als ein Distributionsspielplatz für Übersee-Konzerne, braucht es einen echten Paradigmenwechsel.

Dazu gehören: radikale Entbürokratisierung, gezielte Start-up-Förderung – und vor allem ein politisches Ja zu offenen Blockchain-Infrastrukturen. Andernfalls können wir unsere europäischen Banken gleich zum symbolischen Euro an Google, PayPal oder die Ethereum Foundation verkaufen.

Empfohlenes Video
Warum Asset-Tokenisierung alles im Finanzmarkt verändern wird
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Reihen von Kapuzenfiguren mit verdeckten Gesichtern sind mit rotem und weißem Binärcode, subtilen Andeutungen der amerikanischen Flagge und Spuren des Bitcoin-Symbols überlagert, die in das digitale Design eingewoben sind.
Spur führt nach Nordkorea2.000 Bitcoin weg in Sekunden: Der wohl teuerste Klick der Welt
Zwischen Strategie und SelbsttäuschungDas Märchen vom Hodler: Wie Loyalität zu Coins dein Depot zerstören kann
Ein Stapel Bitcoin-Münzen liegt vor einem grünen Finanzdiagramm, das den aktuellen Aufwärtstrend von Bitcoin verdeutlicht.
KursanalyseBitcoin-Kurs: Gibt der starke Monatsauftakt die Richtung vor?
Zcash
141.19 $
48.84%
Monero
337.76 $
11.89%
Litecoin
121.61 $
10.23%
Aptos
5.08 $
10.18%
Cronos
0.220539 $
9.85%
Provenance Blockchain
0.037729 $
7.62%
Quant
108.99 $
6.68%
Dogecoin
0.258327 $
6.56%
Ethena
0.626501 $
6.36%
Mantle
1.98 $
5.91%
MYX Finance
13.90 $
-12.05%
MemeCore
2.11 $
-9.76%
Plasma
1.02 $
-3.65%
Figure Heloc
1.01 $
-2.48%
Pi Network
0.267780 $
-2.41%
Sky
0.070866 $
-0.79%
Bitget Token
5.26 $
-0.51%
Avalanche
30.61 $
-0.46%
Aave
284.29 $
-0.17%
Dai
0.999463 $
-0.07%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren