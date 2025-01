Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Neue Kryptowährungen bieten bei steigenden Risiken auch größere Chancen. Denn diese befinden sich eben noch am Anfang ihrer Entwicklung. Natürlich müssen Anleger auch hier die sprichwörtliche Spreu vom Weizen trennen und vielversprechende Coins identifizieren. Die folgenden vier Kryptowährungen deuten bereits im Presale ihr Potenzial an, da es augenscheinlich initiale Nachfrage im Vorverkauf gibt.

Wall Street Pepe (WEPE)

Eine neue Kryptowährung, die in den Fokus vieler Investoren gerückt ist, stellt Wall Street Pepe (WEPE) dar. Das Projekt hebt sich von klassischen Memecoins ab, indem es eine Kombination aus unterhaltsamen Meme-Charakter und einem funktionalen Mehrwert bietet. Innerhalb kurzer Zeit konnte das Presale-Event schon weit über 45 Millionen US-Dollar einsammeln und gehört damit zu den größten Presales im Januar 2025.

Anders als viele andere Memecoins setzt WEPE nicht allein auf Hype, sondern möchte mit seiner eigenen Trading-Community ein langfristig orientiertes Ökosystem schaffen.

Wall Street Pepe verfolgt explizit das Ziel, kleineren Anlegern eine Plattform zu bieten, die sie durch Wissenstransfer und transparente Informationen unterstützt. Die Halter des WEPE Tokens erhalten Zugang zu exklusiven Marktanalysen, Handelsstrategien und Alpha-Tipps. Zusätzlich fördert das Projekt aktives Engagement, indem es Trader für ihre Erfolge belohnt. Durch ein Prämienmodell können regelmäßig Tokens als Belohnung für profitable Handelsaktivitäten verdient werden.

Ein weiteres Merkmal, das Wall Street Pepe zu einer spannenden Kryptowährung macht, ist seine strategische Tokenverteilung. Die gezielte Allokation von Marketing- und Staking-Belohnungen trägt dazu bei, das Wachstum zu fördern und die Community langfristig zu binden. WEPE kombiniert damit erfolgreich den Charme eines Memecoins mit einer realen Funktionalität, die speziell auf aktive Trader ausgerichtet ist. Noch können Anleger im Presale den WEPE Coin kaufen und dank regelmäßiger Preiserhöhungen Buchgewinne vor dem Handelsstart aufbauen.

Meme Index (MEMEX)

Eine spannende neue Kryptowährung, die großes Potenzial besitzt, ist der Meme Index (MEMEX). Das Projekt richtet sich an Investoren, die an der Wertentwicklung von Memecoins partizipieren möchten, ohne dabei direkt in einzelne Coins investieren zu müssen. Innerhalb kurzer Zeit konnte der Presale bereits über 2 Millionen US-Dollar einsammeln. Dies zeigt das große Interesse am Konzept, das sich auf passives Investieren in Memecoins fokussiert.

Das Ziel ist es, Anlegern eine diversifizierte Anlagemöglichkeit in der hochvolatilen Welt der Memecoins zu bieten, ähnlich wie bei ETFs. MEMEX ermöglicht dabei mehrere Ansätze, darunter die Beteiligung an vier spezifischen Indizes, die jeweils unterschiedliche Risikoprofile abdecken.

Die Idee dahinter ist, dass Anleger durch den MEMEX-Token Zugang zu diesen Indizes erhalten. Diese reichen von konservativen Portfolios, die auf etablierte Memecoins mit hoher Marktkapitalisierung setzen, bis hin zu spekulativen Indizes, die auf kleinere, wachstumsstarke Coins fokussiert sind. Der besondere Reiz des MEMEX-Tokens liegt auch in den zusätzlichen Erträgen, die durch das Staking erzielt werden können – aktuell liegen diese noch im vierstelligen Bereich und werden bei zunehmender Beteiligung natürlich sinken.

Die Governance des Tokens sorgt zudem dafür, dass die Community direkten Einfluss auf die Entwicklung der Indizes hat. In einer Memecoin-Saison im Jahr 2025 könnte MEMEX eine lukrative Möglichkeit für Anleger sein, breit diversifiziert von diesem Trend zu profitieren und gezielt Exposure bei Memecoins aufzubauen.

Best Wallet (BEST)

Eine weitere neue Kryptowährung ist Best Wallet (BEST) – ein Krypto-Wallet, das sich mit innovativen Features schnell zu einem interessanten Angebot für zahlreiche Anleger entwickelt. Bereits im laufenden Presale konnte das Projekt mehr als 7 Millionen US-Dollar einsammeln und verzeichnet zuletzt nach eigenen Angaben ein monatliches Nutzerwachstum von rund 50 Prozent. Die Kombination aus benutzerfreundlichem Design, niedrigen Gebühren und praktischen Tools zur Projektsuche soll Best Wallet von anderen Anbietern abheben. Besonders bei Krypto-Investoren, die neue Chancen frühzeitig erkennen wollen, erfreut sich das Wallet wachsender Beliebtheit.

Ein beliebtes Feature ist der Projekt-Screener “Upcoming Tokens”. Mit diesem Tool lassen sich neue, potenziell lukrative Token frühzeitig identifizieren. Darüber hinaus unterstützt Best Wallet mehr als 200 dezentrale Protokolle sowie über 50 verschiedene Blockchains, wodurch eine flexible und vielseitige Nutzung ermöglicht wird. Insgesamt können Anleger hier auf einem einzigen Wallet mehrere tausend Token abbilden. Zusätzlich bietet das Wallet eine Off-Ramping-Funktion, um Kryptowährungen direkt in Fiat-Währungen umzuwandeln und auf Bankkonten auszuzahlen.

Der native Token BEST spielt eine zentrale Rolle im Ökosystem und wird für den Zugriff auf erweiterte Funktionen benötigt. In Zukunft sind weitere Dienste wie eine dezentrale Börse und eine eigene “Best Card” geplant. Anleger können BEST aktuell noch im Presale erwerben.

Solaxy (SOLX)

Die nächste neue Kryptowährung, die Aufmerksamkeit erregt, ist Solaxy (SOLX). Das Projekt zielt nämlich darauf ab, als erste Layer-2-Lösung auf dem Solana-Netzwerk die Skalierungsprobleme eines wachsenden Ökosystems zu lösen. Mit der steigenden Nutzung von Solana wächst der Bedarf an effizienten Lösungen, um Überlastungen zu vermeiden und die Transaktionsgeschwindigkeit hoch zu halten. Obwohl Solana bereits durch schnelle und günstige Transaktionen punktet, könnte bei anhaltendem Wachstum der Bedarf nach zusätzlicher Leistung steigen. Hier setzt Solaxy an und hat bereits im Presale rund 10 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Das Besondere an Solaxy ist der Ansatz, die Stärken von Solana und Ethereum zu vereinen. Während Solana mit hoher Geschwindigkeit und niedrigen Kosten überzeugt, bietet Ethereum eine etablierte Infrastruktur und hohe Liquidität. Solaxy entwickelt eine eigene Bridge, um den nahtlosen Transfer von Vermögenswerten zwischen beiden Netzwerken zu ermöglichen. Dadurch sollen Nutzer von beiden Blockchains gleichzeitig profitieren.

Der native Token SOLX treibt das neue Layer-2-Netzwerk an. Die Tokenomics sehen vor, 30 Prozent der Tokens für die Weiterentwicklung zu nutzen, während 25 Prozent an frühe Unterstützer gehen. Zusätzlich werden 20 Prozent als Reserve bereitgehalten. Damit möchte Solaxy langfristig helfen, die Layer-1 Solana weiter zu skalieren.

