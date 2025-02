Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Kryptowährungen bleiben für das Jahr 2025 eine spannende Assetklasse. Nun gibt es jedoch eine immer größere Auswahl an Projekten. Neben etablierten Kryptos wie Bitcoin & Ethereum gibt es auch zunehmend neue Coins mit Potenzial. Dazu zählen auch die folgenden 3 Projekte im Presale.

Meme Index (MEMEX) – Memecoins neu gedacht

Die richtige Streuung von Investitionen spielt eine entscheidende Rolle, um Renditen zu maximieren und gleichzeitig die Risiken zu minimieren. Besonders für Anleger, die nicht den ganzen Tag mit Marktanalysen verbringen können, ist es eine Herausforderung, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Während auf traditionellen Märkten ETFs eine bewährte Lösung bieten, gab es im Bereich der Memecoins bislang keine vergleichbare Alternative.

Meme Index (MEMEX) möchte mit einem strukturierten Konzept genau diese Lücke schließen, um Anlegern den Zugang zu verschiedenen Memecoins zu erleichtern. Statt jeden einzelnen Memecoin zu analysieren und deren oft chaotische Kursbewegungen nachzuvollziehen, können Investoren über Meme Index in verschiedene Körbe investieren, die unterschiedliche Risikoprofile abdecken. Die folgenden vier Indizes stehen anfänglich zur Verfügung:

Meme Titan Index: Fokussiert auf etablierte Projekte wie Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB), die sich durch eine hohe Marktkapitalisierung und eine starke Community auszeichnen.

Moonshot Index: Setzt auf vielversprechende Midcap-Projekte mit einer Bewertung zwischen 250 Millionen und einer Milliarde US-Dollar, die das Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum haben.

Midcap Index: Bündelt Coins mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 und 250 Millionen US-Dollar, die sich in einer frühen Wachstumsphase befinden und hohe Renditechancen bieten.

Meme Frenzy Index: Enthält spekulative Token mit extremem Risiko, aber auch der Chance auf explosive Gewinne.

Eine der innovativen Funktionen von Meme Index ist die Möglichkeit, personalisierte Indizes zu erstellen. Mit dem nativen MEMEX-Token können Nutzer eigene Portfolios zusammenstellen und über Änderungen in der Zusammensetzung abstimmen.

Zusätzlich gibt es Staking-Belohnungen von aktuell über 700 Prozent APY, wodurch langfristige Halter belohnt werden. Der Presale des Projekts hat bereits über 3 Millionen US-Dollar eingespielt. Der Kauf ist dabei unkompliziert über ETH, USDT oder BNB möglich.

Direkt zum Meme Index Presale

Solaxy (SOLX) – Skalierung für die L1 Solana

Die jüngste Welle am Trading von Memecoins hat Solana erneut in den Mittelpunkt gerückt. Innerhalb weniger Tage erreichten die beiden Memecoins ein starkes Interesse. Auf vollständig verwässerter Basis übertrafen sie damit sogar Dogecoin. Die starke Nachfrage führte nicht nur zu einem Kursanstieg von SOL, sondern auch zu einer erneuten Belastungsprobe für das Netzwerk.

Die Korrelation zwischen Layer-1-Blockchains und deren Memecoins ist dabei sichtbar. Dennoch traten auch die altbekannten Skalierungsprobleme der Blockchain erneut auf. Verzögerungen und Transaktionsabbrüche häuften sich.

Um die Skalierungsprobleme zu lösen, wurde Solaxy als erste Layer-2-Lösung für Solana entwickelt. Dieses Konzept soll nicht nur die Zahl der fehlgeschlagenen Transaktionen senken, sondern auch institutionelle Investoren anziehen. Solaxy arbeitet mit einer Off-Chain-Technologie, die Transaktionen vorab verarbeitet, bevor sie in die Haupt-Chain integriert werden. Dadurch werden Engpässe minimiert und das Netzwerk effizienter, so das Team auf der Website. Das Modell orientiert sich an den erfolgreichen Layer-2-Lösungen von Ethereum, die bereits bewiesen haben, dass Off-Chain-Bündelungen Transaktionskosten senken und die Skalierbarkeit erheblich verbessern können.

Ein zentraler Aspekt von Solaxy ist die geplante Verbindung zwischen Solana und Ethereum. Während Solana mit niedrigen Gebühren und schnellen Transaktionen punktet, bietet Ethereum mehr Liquidität und eine etablierte Entwickler-Community. Durch diese Bridge könnten Anwendungen künftig beide Netzwerke kombinieren und so die Vorteile beider Ökosysteme nutzen.

Der Presale von Solaxy hat bereits über 15 Millionen US-Dollar eingesammelt, was ein starkes Signal für das Vertrauen der Community darstellt. Durch steigende Preise im Vorverkauf ergibt sich die Chance auf Buchgewinne.

Zum Solaxy Presale

MIND of Pepe (MIND) – neuer Hype um AI Agents

Der Markt für AI-Agenten ist im Jahr 2024/2025 regelrecht explodiert. Diese intelligenten Systeme können nicht nur Krypto-Portfolios verwalten, sondern auch in DeFi-Protokollen aktiv werden, etwa beim Yield Farming oder der Liquiditätsbereitstellung.

Mit Projekten wie Virtuals Protocol und ai16z zeigt sich das enorme Potenzial dieser neuen Technologie. MIND of Pepe (MIND) setzt genau hier an, geht aber einen Schritt weiter: Das Projekt kombiniert Meme-Kultur mit künstlicher Intelligenz, um eine innovative Plattform zu schaffen, die nicht nur analysiert, sondern selbst aktiv am Marktgeschehen teilnimmt.

Was MIND besonders macht, ist sein interaktiver Ansatz. Statt nur Daten auszuwerten, kann der KI-Agent strategische Entscheidungen treffen, eigene Handelsstrategien entwickeln und sich aktiv in den Markt einbringen. Eine hypothetische Möglichkeit wäre sogar die Einführung eigener ERC20-Tokens, an dessen Wachstum die Community direkt beteiligt werden könnte. So erhalten MIND-Halter Zugriff auf einen eigenen AI Agent.

Bereits in den ersten Wochen hat der Presale von MIND über vier Millionen US-Dollar eingebracht. Wer MIND-Token im Presale erwirbt, sichert sich nicht nur den frühen Zugang zum Projekt, sondern auch die Möglichkeit, seine Token zu staken. Mit Staking-Renditen von aktuell über 500 Prozent APY winken bei MIND passive Rewards.

Mehr über MIND of Pepe erfahren

