Im neuen Monat gibt es mit WienerAI, 99Bitcoins und Dogeverse wieder spannende Projekte für Anleger, die früh in neue Kryptowährungen investieren möchten.

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Nachdem der April 2024 für Anleger eher enttäuschend verlief und die meisten Kryptowährungen eine Korrektur erlebt haben, könnte es im Mai 2024 wieder aufwärtsgehen. Die Kursentwicklung am Kryptomarkt in den ersten Tagen des Monats gibt Anlass zur Hoffnung. Und mit WienerAI, 99Bitcoins und Dogeverse befinden sich gleich drei spannende neue Kryptowährungen im Presale.

Insbesondere risikoaffine Anleger, die hohe Renditen erzielen möchten, sind vom Potenzial von neuen Altcoins im Presale fasziniert. Sie eröffnen die Möglichkeit, schon vor dem offiziellen Börsenstart in potenziell disruptive Projekte zu investieren. Wer sich dem Risiko bei solchen Start-ups am Kryptomarkt bewusst ist, kann in manchen Fällen von überdurchschnittlichen Renditen profitieren.

In diesem Jahr gab es schon einige neue Kryptowährungen, die den Erwartungen von Investoren gerecht geworden sind und schnell ein starkes Wachstum verzeichnet haben. Doch welches werden die nächsten vielversprechenden Kryptowährungen sein, die Anleger jetzt kaufen können? Drei potenzielle Kandidaten für den Mai 2024 im Überblick.

WienerAI (WAI): Memecoin mit KI-Funktionen

WienerAI ist ein neuer Memecoin, der mit seiner innovativen Krypto-Plattform überzeugen möchte. Durch die geschickte Kombination von KI-gestützter Technologie und Meme-Branding spricht WienerAI sowohl technikaffine Anleger als auch die breite Masse an Krypto-Enthusiasten an.

Im Zentrum des Projekts steht die “Sausage Army”, eine von einem dackelähnlichen Roboter-Hund symbolisierte Community. Denn das Team hat augenscheinlich erkannt, dass für den viralen Erfolg von Memetoken die Gemeinschaft maßgeblich verantwortlich ist. Mit Staking-Rewards und weiteren Belohnungen soll ein langfristiges Engagement von Käufern angetrieben werden.

Künstliche Intelligenz kommt bei WienerAI zum Einsatz, indem sie hilft, Investitionsentscheidungen am Kryptomarkt zu optimieren. Dafür analysiert die KI Marktdaten und leitet darauf fundierte Handelsempfehlungen für Nutzer ab. Dies erfolgt über eine intuitive, gebührenfreie Schnittstelle. Hier wird es ebenso möglich, schnell zwischen verschiedenen dezentralen Börsen (DEXs) zu wechseln, um stets den besten Preis zu erzielen. Der neue Memecoin hat also einen KI-gestützten Nutzen, der beim Krypto-Trading helfen soll.

In den ersten Tagen des Presales von WienerAI zeigt sich bereits eine große Nachfrage von Interessenten. So wurde die Marke von einer Million US-Dollar geknackt. Besonders attraktiv ist für frühe Investoren, dass der Preis von WAI im Presale kontinuierlich steigen wird. So können Early-Adopter schon vor dem offiziellen Handelsstart Buchgewinne aufbauen.

Zum WienerAI Presale

99Bitcoins (99BTC): Mit Bildung Einkommen erzielen

Nachdem Kryptowährungen mit Play-2-Earn- oder Move-2-Earn-Konzepten in der Vergangenheit schon erfolgreich waren, geht 99Bitcoins mit seinem Learn-2-Earn-Prinzip einen Schritt weiter. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es Nutzern, durch das Erlernen neuer Fähigkeiten gleichzeitig Kryptowährungen zu verdienen. So wird auf der Plattform von 99Bitcoins nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch ein direkter finanzieller Anreiz geboten. Bildung wird somit attraktiver denn je.

Das Interesse an 99Bitcoins und seinem 99BTC Token ist dabei schon im Presale enorm. So wurde bereits eine Summe von mehr als einer Million US-Dollar eingesammelt. Zudem hat 99Bitcoins über viele Jahre eine Community von über 700.000 YouTube-Followern mit guter Reputation aufgebaut. Dies dürfte helfen, das neue Angebot erfolgreich zu lancieren.

99Bitcoins zielt darauf ab, ein führendes Zentrum für Wissensvermittlung und monetäre Belohnungen im Krypto-Sektor zu werden, wodurch es nicht nur Anleger anzieht, sondern auch nachhaltig zur Bildung und Stärkung der Krypto-Community beiträgt. Sollte Learn-2-Earn 2024 zum nächsten großen Trend werden, könnten Käufer von 99BTC profitieren.

Zum Presale von 99Bitcoins

Dogeverse (DOGEVERSE): Memetoken mit Multichain-Feature

Eine weitere interessante Kryptowährung, die sich im Mai 2024 im Presale befindet, ist Dogeverse. Der Memecoin konnte bereits die beachtliche Summe von mehr als 13 Millionen US-Dollar von Investoren einsammeln. Das große Interesse an Dogeverse wird auf seine Multichain-Kompatibilität zurückgeführt.

Dabeikann das Team Kapital aus verschiedenen Blockchain-Ökosystemen schöpfen und die Liquidität für Dogeverse maximieren. Je mehr potenzielle Käufer, desto höher ist die mögliche Bewertung. Mit dem Multichain-Feature hebt sich Dogeverse laut Website von allen anderen Memecoins mit Hunde-Branding ab.

Dogeverse kombiniert geschickt die humoristische Anziehungskraft von Memecoins mit ernsthaften technologischen Innovationen. Dies bildet die Grundlage für weiteres Wachstum nach dem offiziellen Börsenstart.

Da die Preise im Presale kontinuierlich steigen und die Staking-Rendite noch über 70 Prozent liegt, ist es für Anleger attraktiv, sich im Mai 2024 näher mit dem Potenzial von Dogeverse zu beschäftigen. Doch zu lange zögern sollten Interessenten nicht. Der Presale könnte bereits in diesem Monat zu Ende gehen und bald danach eine Platzierung an Kryptobörsen folgen.

Direkt zum Dogeverse Presale

