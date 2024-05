Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Mit seinen fortschrittlichen KI-Handelsfunktionen und bahnbrechenden Sicherheit steht Bitbot an der Spitze vielversprechender Trends und ist bereit, von diesem Aufschwung zu profitieren. In nur 18 Wochen hat der Presale bereits 3,5 Millionen US-Dollar erreicht. Dabei sind noch 5,82 % des Angebots bis zum finalen Preis von 0,02 US-Dollar zu erwerben. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um an Bord zu kommen?

Die Macht der Krypto-ETFs entdecken

Die jüngste Genehmigung von Bitcoin-ETFs durch die SEC markiert einen entscheidenden Wandel in der Kryptowährungslandschaft. Auf diese Weise lädt man traditionelle Finanzinstitutionen mit ihrem umfangreichen Kapital in die Kryptowährungswelt ein. Indem sie den Zugang zu Bitcoin über regulierte und vertraute Plattformen erleichtern, werden diese ETFs die Liquidität erhöhen und die Preisstabilität auf dem Markt fördern.

Da institutionelle Gelder in den Markt fließen, ist mit einem deutlichen Anstieg des Handelsvolumens und des Anlegervertrauens zu rechnen. Das schafft eine solide Grundlage für eine innovative KI-gesteuerte Handelsplattform wie Bitbot.

Bitbots strategischer Vorteil bei KI und Sicherheit

Bitbot ist mit seinem Feature, dem KI-Gem-Scanner, bestens gerüstet, um von dieser Hausse zu profitieren. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen und Datenaggregation liefert der Gem-Scanner umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit. Das ermöglicht es den Nutzern, Handelschancen schnell zu erkennen und zu nutzen. Seine hoch entwickelten Algorithmen analysieren Muster und prognostizieren Markttrends, was sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern wertvolle Entscheidungshilfen bietet.

Darüber hinaus führt Bitbot eine Sniping-Funktion ein, die es Nutzern ermöglicht, auf der Grundlage vordefinierter Kriterien schnell und effizient zu handeln.

Zusätzlich verbessert Bitbot die Handelserfahrung, indem es unvergleichliche Sicherheit gewährleistet. Als erster non-custodian Telegram-Handelsbot ermöglicht er es den Nutzern, die vollständige Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte zu behalten, bis der Handel abgeschlossen ist. So verringert er die Risiken von Hackerangriffen und unbefugtem Zugriff, die auf den derzeit dominierenden Plattformen weit verbreitet sind.

Dies macht Bitbot zu einem Tor für neue Investoren, die bisher aufgrund von Sicherheitsbedenken oder der technischen Herausforderungen des Kryptowährungshandels gezögert haben, in den Kryptomarkt einzusteigen. Von dieser neuen Marktöffnung werden vor allem die Inhaber von Bitbot profitieren.

Warum die Markteinführung von Bitbot genau zum richtigen Zeitpunkt kommt

Bitbot befindet sich an der Schnittstelle zwischen dem Aufschwung von ETFs und dem schnell wachsenden Telegram-Handelsbot-Markt . Dieser verzeichnet über 1,5 Millionen Nutzer und ein tägliches Handelsvolumen von rund 100 Millionen US-Dollar.

Durch die Integration modernster KI-Technologien steht die Plattform auch an der Spitze des boomenden KI-Kryptowährungsmarktes. Dieser wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf über 30 Milliarden US-Dollar geschätzt und verzeichnet beispiellose Wachstumsraten. Laut des CoinDesk Computing Index ist dieser Markt im vergangenen Jahr um 165 % gewachsen und hat damit sogar das Wachstum von Bitcoin übertroffen.

Die Bitbot-Kursprognose

Die Markteinführung von Bitbot ist strategisch gut gewählt, um ähnliches Wachstum wie frühe Krypto-Handelsrobotern (zum Beispiel Banana Gun und Unibot) zu erzielen. Diese Präzedenzfälle haben die Messlatte hoch gelegt, aber Bitbot befindet sich in einer einzigartigen Position, um Ähnliches zu erreichen.

Die aktuellen positiven Markttrends, die durch die jüngste Ankündigung eines umfangreichen Rückkaufprogramms durch das US-Finanzministerium unterstrichen werden, bieten einen optimistischen Hintergrund, der die Erfolgsaussichten von Bitbot weiter erhöht.

Hinzu kommt der Community-zentrierte Ansatz von Bitbot. Dazu gehört ein Umsatzbeteiligungsmodell, bei dem bis zu 50 % der Handelsgebühren unter den Token-Inhabern aufgeteilt werden. Das schafft einen direkten Anreiz für die langfristige Unterstützung der Community – ein Schlüsselfaktor für die Aufrechterhaltung stabiler Token-Preise.

Darüber hinaus fördert das Empfehlungsprogramm von Bitbot das Engagement der Community, indem es eine lebenslange Provision von 15 % auf die von den geworbenen Nutzern getätigten Transaktionen bietet und so eine treue Nutzerbasis fördert, die organisch wächst.

Der geplante 12-monatige Token-Emissionsplan soll die Marktposition weiter stabilisieren und Preiseinbrüche durch plötzliche Token-Zuflüsse verhindern. Mit einer aktiven Community von rund 90.000 Mitgliedern auf X und 26.000 Mitgliedern auf seinem Telegram-Kanal ist Bitbot nicht nur eine kurzlebige Gelegenheit, sondern ein wachsendes Ökosystem, das auf nachhaltigen Erfolg im Kryptowährungshandel ausgerichtet ist.

Werden Sie Teil der Bitbot-Revolution

Bitbot entwickelt sich schnell und befindet sich bereits in der 14. Phase des Vorverkaufs. Untertstützt wird dieser von Base (EVM) – mit Erweiterungen zu Solana, Ethereum Mainnet und BSC am Horizont. Kontinuierliche Updates und Beiträge auf dem Medium-Blog halten die Community auf dem neuesten Stand der Entwicklung.

Mit seiner innovativen KI, der erstklassigen Sicherheit und der starken Unterstützung der Community ist Bitbot bereit für ein signifikantes Wachstum. Verpasse nicht die Gelegenheit, in diese innovative Krypto-Plattform zu investieren.

Besuche die offizielle Website, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.

