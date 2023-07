Der Bärenmarkt ist noch nicht abgehakt. Dennoch gibt es immer wieder Projekte, die im schwierigen Marktumfeld Stärke offenbaren. Wall Street Memes (WSM) zieht derweil mehr Investoren an und vollendete nun den Meilenstein von eindrucksvollen 17,5 Millionen US-Dollar im Presale.

Während es in der Marktbreite aktuell jedoch noch an einer ausgeprägten Stärke mangelt, kann Wall Street Memes (WSM) als neuer Memecoin seine Community in den Bann ziehen. Über eine Million Follower in den sozialen Netzwerken schauen gespannt auf den Memecoin, der sich zum Ziel gesetzt hat, eine Marktkapitalisierung von über eine Milliarde US-Dollar zu erreichen.

Neuer Memecoin: Interesse an Wall Street Memes (WSM) steigt

Während Bitcoin & Ethereum im Jahr 2023 die unangefochtenen Basis-Investments für Krypto-Investoren bleiben und mittelfristig attraktive Renditen winken könnten, spielte sich in den letzten Monaten viel im Marktsegment der Memecoins ab.

Mit Wall Street Memes (WSM) konnte ein neuer Memecoin mittlerweile über 17 Millionen $ einsammeln und zählt damit zu den erfolgreichsten Krypto-Presales des Jahres 2023.

Die Community mit über eine Million Follower, der klare Fokus auf die Community, die zeitlose Vision in Anlehnung an GameStop und das vorhandene Interesse im Vorverkauf machen Hoffnung auf einen erfolgreichen ICO. Wer einen Memecoin für den spekulativen Anteil des Portfolios sucht, der sich noch im Presale befindet, könnte einen Blick auf Wall Street Memes werfen.

Auch Krypto-Influencer mit mehreren hunderttausend Followern haben sich mit Wall Street Memes beschäftigt.

Wall Street Memes (WSM): die GameStop-Aktie der Krypto-Trader?

Wall Street Bets und GameStop lösten einen starken Reiz auf Retail-Anleger aus, da diese eine zeitlose Vision verkörperten: den Kampf gegen etablierte Machtstrukturen im Finanzbereich. Erstmals wirkte es, als ob Privatanleger gemeinsam eine Chance im Kampf gegen die Finanzelite haben. Die Bewegung brachte die Macht der kleinen Investoren zum Ausdruck und demonstrierte, wie soziale Medien und Gemeinschaften die Finanzwelt verändern können.

Die Idee, dass Einzelpersonen durch kollektive Aktionen großen Einfluss auf die Märkte haben, inspiriert Menschen weltweit. Eine derartige Vision von Empowerment und Gleichberechtigung hat das Potenzial, weiterhin eine bedeutende Rolle in der Finanz-Landschaft zu spielen. Nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch unter den Kryptos. Denn Machtungleichgewichte gab es immer, genauso wie das Bestreben, diese zu ändern. Gerade das spekulative Marktsegment der Memecoins scheint wie gemacht, um ein solches Projekt abzubilden. Mit WSM gibt es nun also einen Memecoin zur Bewegung, der auf die Meme-Stonks folgen soll.

Wall Street Memes ist die Tokenisierung der Retail-Bewegung gegen das Monopol, das Wall-Street über die Finanzmärkte hält.

Mit einer Marktkapitalisierung von 67 Millionen $ zum ICO scheint ein positiver Ausblick möglich, falls die Nachfrage weiter steigt und es Wall Street Memes gelingt, sich als Projekt für Retail-Trader zu positionieren.

