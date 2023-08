Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Wer sich mit Memecoins näher beschäftigt, stößt unweigerlich auf eine hohe Dynamik. Während die führenden Memecoins Dogecoin und Shiba Inu ihren Platz in der Top 20 mittlerweile behaupten, findet fortwährend eine Neuallokation von spekulativem Kapital statt. Zwei neue Memecoins, die in den letzten Wochen Aufmerksamkeit von Anlegern gewannen, sind Wall Street Memes & Chimpzee.

Wall Street Memes (WSM)

Der Presale von Wall Street Memes (WSM) hat mittlerweile über 21 Millionen $ eingesammelt. Damit offenbart der Memecoin bereits, dass die Community die Idee hinter Wall Street Memes (WSM) grundsätzlich ansprechend findet. Denn der Memecoin WSM hat schon über eine Million Follower, die an die Übertragung des Konzepts von WallStreetBets in den digitalen Währungsmarkt glauben. So soll eine Community entstehen, die auf die Stärke der Privatanleger setzt und den WSM Token als Ausdruck dieser Bewegung hält.

Der starke Fokus auf die Community spiegelt sich auch in der Tokenomics wider. Denn 100 % der Token fließen mittelfristig der Gemeinschaft zu, 50 % bereits im Presale. 30 % der Token sind für Airdrops gedacht, sodass Belohnungen der treuen WSM-Halter integraler Bestandteil des Konzepts sein dürften.

Da die Anziehungskraft des Konzepts und die vorhandenen Follower notwendige Bedingungen für den Erfolg eines Memecoins sind, könnte sich für Krypto-Anleger mit Fokus auf Memecoins ein Blick auf WSM anbieten.

Zum Wall Street Memes Presale

Chimpzee (CHMPZ)

Bei Chimpzee handelt es sich um ein junges Krypto-Projekt, das Wohltätigkeit mit dem Branding eines Memecoins verbinden möchte. So beschreibt das Team auf der offiziellen Website das Konzept wie folgt:

„Verdienen Sie Einkommen durch den Kampf gegen den Klimawandel und die Rettung von Tieren mit Chimpzee! Chimpzee ermöglicht es Ihnen, einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen und Tiere zu retten, während Sie Geld verdienen.“

Bis dato hat Chimpzee schon erste Meilensteine der Roadmap abgeschlossen und Spenden für den Umweltschutz geleistet. Dazu gehörte das Pflanzen von 1.200 Bäumen im brasilianischen Regenwald, 20.000 Bäumen in Guatemala und eine Spende von 15.000 $ zum Schutz der Elefanten.

Das Ökosystem von Chimpzee soll in Zukunft aus drei Hauptpfeilern bestehen: dem Chimpzee-Shop, dem Chimpzee-NFT-Marktplatz und einem Play-2-Earn-Game. Im Mittelpunkt steht der CHMPZ Utility Token, mit welchem Chimpzee aktuell rund 1,1 Millionen $ im Presale einsammeln konnte. Zugleich wirbt das Projekt mit einem 100 % Bonus auf das initiale Investment und einem Airdrop von insgesamt 10.000.000 Token nach Erreichen des 1-Million-Dollar-Meilensteins.

Integral in die Tokenomics ist auch ein Token-Burning eingebunden. So soll der eigentliche Total Supply von 100.000.000.000 auf unter 60 Milliarden CHMPZ Token sinken. Der deflationäre Ansatz und das umweltfreundliche Konzept könnten dazu führen, dass sich Anleger näher mit Chimpzee beschäftigen, wenn sie sich für die Kombination aus Charity & Krypto interessieren.

Zum Chimpzee Presale

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden